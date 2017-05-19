События недели в фотографиях
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 13 по 19 мая 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 13 по 19 мая 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
13 мая. В Киеве состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение». Первое место занял 27-летний португальский певец Сальвадор Собрал. Он стал единственным конкурсантом, который выступил на малой сцене без танцевального сопровождения со световыми эффектами.
13 мая. Члены Корейской народной армии приветствуют Высшего руководителя КНДР, руководителя партии, армии и народа Ким Чен Ына.
14 мая. Председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус провозгласил Эмманюэля Макрона президентом страны. Франсуа Олланд покинул Елисейский дворец после пятилетнего срока правления.
14 мая. Около пяти тысячи человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова в Москве против законопроекта о реновации. Встреча была согласована с властями.
15 мая. Президент России Владимир Путин сыграл на рояле несколько мелодий — «Московские окна» и «Город над вольной Невой» — перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже глава государства рассказал журналистам, что инструмент был сильно расстроен.
15 мая. Новой «Мисс США» стала 25-летняя Кара Маккалоу из Колумбии. У девушки есть диплом по химии, а работает она в комиссии по ядерному регулированию США. Теперь Маккалоу предстоит представить страну на конкурсе «Мисс Вселенная».
16 мая. «Спартак» в последнем домашнем матче сезона разгромил «Терек» и получил кубок РФПЛ, впервые за 16 лет.
16 мая. Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний Mail.Ru, Яндекс и их сервисов. Запрет
17 мая. Во Франции открылся один из престижнейших киносмотров в мире, юбилейный, 70-й по счету, Каннский кинофестиваль. Провела торжественную церемонию итальянска актриса Моника Беллуччи.
17 мая. Самый дорогой в мире участок земли ушел с молотка на правительство аукционе Гонконга за $3 млрд.
18 мая. Мужчина на красном автомобиле Honda въехал в толпу людей на площади в центральной части Манхэттена
18 мая. Трансгендер Челси Мэннинг, осужденная за передачу секретных данных WikiLeaks, отпущена из военной тюрьмы в Канзасе на 28 лет раньше срока. Согласно решению суда, она должна была выйти на свободу только в 2045 году, однако в январе президента Барак Обама смягчил ее приговор.
19 мая. Прокуратура Швеции направила в суд ходатайство об отмене ордера на арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Расследование по делу о причастности основателя Wikileaks к изнасилованию прекращено.
19 мая. Фотограф агентства Reuters Джейсон Рэдмон посетил самые культовые места съемок сериала «Твин Пикс», фанаты которого смогут увидеть третий сезон уже в понедельник.