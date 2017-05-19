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17:46 (мск)

События недели в фотографиях

Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 13 по 19 мая 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.

13 мая. В Киеве состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение». Первое место занял 27-летний португальский певец Сальвадор Собрал. Он стал единственным конкурсантом, который выступил на малой сцене без танцевального сопровождения со световыми эффектами.

Источник: Reuters

13 мая. Члены Корейской народной армии приветствуют Высшего руководителя КНДР, руководителя партии, армии и народа Ким Чен Ына.

Источник: Reuters

14 мая. Председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус провозгласил Эмманюэля Макрона президентом страны. Франсуа Олланд покинул Елисейский дворец после пятилетнего срока правления.

Источник: Reuters

14 мая. Около пяти тысячи человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова в Москве против законопроекта о реновации. Встреча была согласована с властями.

Источник: РИА "Новости"

15 мая. Президент России Владимир Путин сыграл на рояле несколько мелодий — «Московские окна» и «Город над вольной Невой» — перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже глава государства рассказал журналистам, что инструмент был сильно расстроен.

Источник: РИА "Новости"

15 мая. Новой «Мисс США» стала 25-летняя Кара Маккалоу из Колумбии. У девушки есть диплом по химии, а работает она в комиссии по ядерному регулированию США. Теперь Маккалоу предстоит представить страну на конкурсе «Мисс Вселенная».

Источник: Reuters

16 мая. «Спартак» в последнем домашнем матче сезона разгромил «Терек» и получил кубок РФПЛ, впервые за 16 лет.

Источник: РИА "Новости"

16 мая. Президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний Mail.Ru, Яндекс и их сервисов. Запрет интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам будет действовать в течение трех лет.

Источник: РИА "Новости"

17 мая. Во Франции открылся один из престижнейших киносмотров в мире, юбилейный, 70-й по счету, Каннский кинофестиваль. Провела торжественную церемонию итальянска актриса Моника Беллуччи.

Источник: Reuters

17 мая. Самый дорогой в мире участок земли ушел с молотка на правительство аукционе Гонконга за $3 млрд.

Источник: AFP 2017

18 мая. Мужчина на красном автомобиле Honda въехал в толпу людей на площади в центральной части Манхэттена Таймс-сквер. В результате инцидента погибла 18-летняя девушка, еще 22 человека пострадали. В правоохранительных органах считают, что водитель не был террористом, скорее всего, он страдает психическим расстройством.

Источник: AP 2017

18 мая. Трансгендер Челси Мэннинг, осужденная за передачу секретных данных WikiLeaks, отпущена из военной тюрьмы в Канзасе на 28 лет раньше срока. Согласно решению суда, она должна была выйти на свободу только в 2045 году, однако в январе президента Барак Обама смягчил ее приговор.

Источник: AP 2017

19 мая. Прокуратура Швеции направила в суд ходатайство об отмене ордера на арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Расследование по делу о причастности основателя Wikileaks к изнасилованию прекращено.

Источник: AP 2017

19 мая. Фотограф агентства Reuters Джейсон Рэдмон посетил самые культовые места съемок сериала «Твин Пикс», фанаты которого смогут увидеть третий сезон уже в понедельник.

Источник: Reuters
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