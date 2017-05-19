Акжаркын Турлыбай рассказала, чем занимается в тюрьме

Пока неизвестно, когда огласят окончательный приговор по делу казахстанки Акжаркын Турлыбай, осужденной в Китае за перевозку наркотиков. Казахстанский дипломат встретился с девушкой и побеседовал с ней, передает МИА «Казинформ».

Сотрудник консульского отдела Посольства РК в КНР Асылбек Бутин встретился с Акжаркын 17 мая в следственном изоляторе № 1 города Гуанчжоу.

«Главной целью нынешней встречи стало выяснение условий содержания, питания, режима труда и отдыха Акжаркын Турлыбай.

По ее словам, проблем с едой уже нет — она привыкла к китайской пище. В дневное время работает — пакует перчатки, в свободное время изучает китайские иероглифы, отслеживает новости по телевидению Китая.

С разговорным языком у нее проблем нет, она владеет им на высоком уровне и разговаривает без акцента, — сказал он.

Дипломат также отметил, что, по признанию девушки, она прочитала весь уголовный кодекс Китая и все книги на английском языке, которые нашла в библиотеке изолятора. Акжаркын очень интересует, что происходит на родине.

«Передал привет от близких людей, попросил беречь свое здоровье. Акжаркын интересовалась новостями об ЭКСПО, судьбе Ильи Ильина», — сказал Асылбек Бутин.

Напомним, 21-летняя гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды.

Девушка уверена, что наркотики ей подбросили.

За совершение этого преступления китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению.

Позднее Центральноазиатский региональный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) заявил, что девушка стала жертвой нигерийской наркомафии.

7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.