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18:41 (мск), источник: РИА Крым

В аэропорт «Симферополь» прибыль миллионный пассажир

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости (Крым). В пятницу из аэропорта «Симферополь» отправился в путешествие миллионный пассажир, обслуженный с начала года, сообщает пресс-служба предприятия.

Юбилейным пассажиром стала Перевалова Анна, вылетающая рейсом «Симферополь-Уфа». Пассажирку поздравили представители аэропорта «Симферополь», авиакомпании и Отдела Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации в Республике Крым.

Встреча миллионного туриста в аэропорту «Симферополь».

«В 2017 году аэропорт обслужил своего миллионного пассажира на несколько дней раньше — в 2016 году это произошло 22 мая. Мы рады, что Крым остается популярным направлением среди авиапутешественников. Со своей стороны мы сделаем все для того чтобы обеспечить им качественный сервис в аэропорту и оставить хорошие воспоминания от посещения полуострова», — цитирует пресс-служба генерального директора Международного аэропорта «Симферополь» Евгения Плаксина.

Анна получила от аэропорта памятные подарки и сертификат на бесплатное обслуживание в зале повышенной комфортности. Авиакомпания в качестве подарка вручила миллионной пассажирке сертификат на право бесплатного перелета в любой город Российской Федерации из собственной маршрутной сети.

Встреча миллионного туриста в аэропорту «Симферополь».

«Это такой приятный для меня сюрприз! Я часто и много путешествую по России и мне очень радостно, что это случилось именно со мной! Стать миллионным пассажиром нашего аэропорта, действительно большая честь для меня. Я желаю всем жителям нашей страны чаше латать к нам в Крым и своими глазами наблюдать, как он преображается», — поделилась впечатлениями Перевалова.

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