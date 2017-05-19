В аэропорт «Симферополь» прибыль миллионный пассажир

Юбилейным пассажиром стала Перевалова Анна, вылетающая рейсом «Симферополь-Уфа». Пассажирку поздравили представители аэропорта «Симферополь», авиакомпании и Отдела Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации в Республике Крым.

Встреча миллионного туриста в аэропорту «Симферополь».

«В 2017 году аэропорт обслужил своего миллионного пассажира на несколько дней раньше — в 2016 году это произошло 22 мая. Мы рады, что Крым остается популярным направлением среди авиапутешественников. Со своей стороны мы сделаем все для того чтобы обеспечить им качественный сервис в аэропорту и оставить хорошие воспоминания от посещения полуострова», — цитирует пресс-служба генерального директора Международного аэропорта «Симферополь» Евгения Плаксина.

Анна получила от аэропорта памятные подарки и сертификат на бесплатное обслуживание в зале повышенной комфортности. Авиакомпания в качестве подарка вручила миллионной пассажирке сертификат на право бесплатного перелета в любой город Российской Федерации из собственной маршрутной сети.

Встреча миллионного туриста в аэропорту «Симферополь».

«Это такой приятный для меня сюрприз! Я часто и много путешествую по России и мне очень радостно, что это случилось именно со мной! Стать миллионным пассажиром нашего аэропорта, действительно большая честь для меня. Я желаю всем жителям нашей страны чаше латать к нам в Крым и своими глазами наблюдать, как он преображается», — поделилась впечатлениями Перевалова.