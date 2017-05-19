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19:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Наследниками Принса признаны шесть его братьев и сестер

Суд округа Карвер, штат Миннесота (США), вынес решение о наследниках американского певца Принса. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Associated Press.

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Судья постановил, что музыкант умер, не оставив завещания, и его наследство получат родная сестра исполнителя Тайка Нельсон и пять его сводных братьев и сестер.

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Отмечается, что в настоящее время третьи стороны готовят апелляции. Судья подчеркнул, что наследство не будет распределено до тех пор, пока не поступит официальный ордер.

В апреле сообщалось, что коллекция ранее неизданных композиций американского певца Принса была изъята из публичного доступа из-за обращения правообладателей.

Принс Роджерс Нельсон скончался в апреле 2016-го года в возрасте 57 лет.

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