Наследниками Принса признаны шесть его братьев и сестер

Судья постановил, что музыкант умер, не оставив завещания, и его наследство получат родная сестра исполнителя Тайка Нельсон и пять его сводных братьев и сестер.

Отмечается, что в настоящее время третьи стороны готовят апелляции. Судья подчеркнул, что наследство не будет распределено до тех пор, пока не поступит официальный ордер.

В апреле сообщалось, что коллекция ранее неизданных композиций американского певца Принса была изъята из публичного доступа из-за обращения правообладателей.

Принс Роджерс Нельсон скончался в апреле 2016-го года в возрасте 57 лет.