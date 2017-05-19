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21:54 (мск), источник: Интерфакс

Росприроднадзор выявил превышение ПДК по выбросам серы на Московском НПЗ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Росприроднадзор выявил в ходе проверки превышение нормативов допустимых выбросов диоксида серы на источнике выбросов участка производства серы Московского нефтеперерабатыывающего завода, сообщил представитель Минприроды.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, добавил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 мая станция автоматического контроля зафиксировала 17-кратное превышение ПДК м.р. сероводорода в районе Орехово-Борисово Южное. А в ночь на 17 мая, как сообщил «Мосэкомониторинг», автоматическая станция в столичном районе Капотня зафиксировала резкий рост содержания сероводорода в атмосфере. По данным наблюдений, в 1:00 предельно допустимая концентрация минимальная разовая (ПДК м.р.) сероводорода в Капотне была превышена в 51,4 раза, в 2:00 — в 38,93 раза.

В понедельник, 15 мая, стало известно, что Московский НПЗ «Газпром нефти», расположенный на юге-востоке Москвы, остановил установку серы для проведения пуско-наладочных работ. По данным компании, выбросов в атмосферу сероводорода не было. По информации «Транснефти», завод прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации.

В среду утром МНПЗ сообщил, что начал планово принимать нефть из системы «Транснефти», 14—16 мая выпуск продукции шел по графику.

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