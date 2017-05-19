Росприроднадзор выявил превышение ПДК по выбросам серы на Московском НПЗ

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, добавил он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 мая станция автоматического контроля зафиксировала 17-кратное превышение ПДК м.р. сероводорода в районе Орехово-Борисово Южное. А в ночь на 17 мая, как сообщил «Мосэкомониторинг», автоматическая станция в столичном районе Капотня зафиксировала резкий рост содержания сероводорода в атмосфере. По данным наблюдений, в 1:00 предельно допустимая концентрация минимальная разовая (ПДК м.р.) сероводорода в Капотне была превышена в 51,4 раза, в 2:00 — в 38,93 раза.

В понедельник, 15 мая, стало известно, что Московский НПЗ «Газпром нефти», расположенный на юге-востоке Москвы, остановил установку серы для проведения пуско-наладочных работ. По данным компании, выбросов в атмосферу сероводорода не было. По информации «Транснефти», завод прекратил прием нефти из-за нештатной ситуации.