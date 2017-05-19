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22:10 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Украина запуталась в российских соцсетях

Блокировка российских интернет-сервисов «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и «Яндекс», введенная по личной инициативе президента Украины Петра Порошенко, вызвала недовольство как в самой стране, так и за рубежом. В пятницу в правительственном квартале Киева прошел немногочисленный митинг студентов, выступивших против ограничений. Однако власти явно готовились к худшему сценарию, заранее выставив полицейские кордоны с паспортным контролем. Между тем весьма неоднозначно по поводу ограничений высказался и основной партнер украинского правительства — Евросоюз. По словам представителя ЕС в Киеве, властям Украины еще придется гарантировать, что новые санкции не лишат граждан «фундаментального права на свободу выражения мнения».

Источник: Reuters

В пятницу с самого утра здание администрации президента Украины было оцеплено усиленными нарядами полиции и нацгвардии, а в близлежащих дворах дежурили патрули. Причиной таких мер стали массовые призывы интернет-пользователей собраться в этом месте в 16:00 и выступить против блокировки в стране ряда российских интернет-сервисов: социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также Mail.ru и «Яндекс».

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«Нужно выйти и показать властям, что за каждым аккаунтом стоит реальный человек, который хочет, чтобы с его мнением считались» — такие слова размещали у себя на страницах противники ограничений. Распространялись призывы к митингу преимущественно через Facebook — американскую социальную сеть, которая блокировкам не подверглась.

Возможно, из-за многочисленности представителей правоохранительных органов акция оказалась фактически сорвана — вопреки ожиданиям, к зданию администрации президента вышло всего полсотни человек. Корреспонденту «Ъ» они представились студентами киевских вузов. Молодые люди держали плакаты с надписями на украинском и русском языках: «Без “ВК” (“ВКонтакте”.— “Ъ”) нам жизнь горька», «Вы убиваете нашу субкультуру» и другими. В знак протеста часть митингующих заклеила рты скотчем. Их соратники поясняли «Ъ», что требуют разблокировки «ВКонтакте»: «В нем наша жизнь».

В Службе национальной обороны и безопасности Украины при этом заверяют, что никакая ответственность за использование заблокированных ресурсов через анонимайзеры и VPN-сервисы пользователям не грозит.

В то же время запрет на пользование российскими интернет-сервисами фактически был дополнен новым пунктом: украинских чиновников призвали «безотлагательно» сменить почтовые ящики с российскими доменами на украинские.

С таким требованием выступило Национальное агентство по предотвращению коррупции, куда госслужащие подают декларации о доходах. Теперь в своих учетных записях в Едином госреестре деклараций чиновникам рекомендовано указывать почту на серверах ukr.net, i.ua, email.ua и gmail.com (почтовый сервер компании Google) и избегать использования mail.ru, yandex.ru и bk.ru.

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Тем временем международная реакция на новый украинский закон остается противоречивой. После двух дней молчания (президент страны Петр Порошенко заявил о введении ограничений 16 мая, а назавтра запрет вступил в силу) блокировку наконец-то прокомментировали в Евросоюзе. Изучив инициативу украинских властей, Брюссель высказался максимально сдержанно, но тем не менее критически.

«Мы признаем, что защита национальной безопасности является прерогативой украинского правительства, — заявил изданию “Европейская правда” руководитель отдела прессы и информации представительства ЕС в Киеве Юргис Вильчинскас.— Тем не менее мы ждем от властей гарантии того, что меры, принятые по соображениям безопасности, не окажут негативного влияния на фундаментальное право человека выражать свое мнение». Кроме того, господин Вильчинскас уточнил, что в ЕС по-прежнему ждут пояснений о том, будут ли введенные меры временными.

Напомним, что первая реакция международных органов на украинские санкции против Москвы поступила 17 мая. Тогда блокировку российских сайтов поддержали в НАТО, назвав ее «вопросом безопасности, а не свободы слова», а в Совете Европы, наоборот, раскритиковали за нарушение «принципа пропорциональности».

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