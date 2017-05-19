Украина запуталась в российских соцсетях
Блокировка российских
Блокировка российских
В пятницу с самого утра здание администрации президента Украины было оцеплено усиленными нарядами полиции и нацгвардии, а в близлежащих дворах дежурили патрули. Причиной таких мер стали массовые призывы
«Нужно выйти и показать властям, что за каждым аккаунтом стоит реальный человек, который хочет, чтобы с его мнением считались» — такие слова размещали у себя на страницах противники ограничений. Распространялись призывы к митингу преимущественно через Facebook — американскую социальную сеть, которая блокировкам не подверглась.
Возможно,
В то же время запрет на пользование российскими
С таким требованием выступило Национальное агентство по предотвращению коррупции, куда госслужащие подают декларации о доходах. Теперь в своих учетных записях в Едином госреестре деклараций чиновникам рекомендовано указывать почту на серверах ukr.net, i.ua, email.ua и gmail.com (почтовый сервер компании Google) и избегать использования mail.ru, yandex.ru и bk.ru.
Тем временем международная реакция на новый украинский закон остается противоречивой. После двух дней молчания (президент страны Петр Порошенко заявил о введении ограничений 16 мая, а назавтра запрет вступил в силу) блокировку
«Мы признаем, что защита национальной безопасности является прерогативой украинского правительства, — заявил изданию “Европейская правда” руководитель отдела прессы и информации представительства ЕС в Киеве Юргис Вильчинскас.— Тем не менее мы ждем от властей гарантии того, что меры, принятые по соображениям безопасности, не окажут негативного влияния на фундаментальное право человека выражать свое мнение». Кроме того, господин Вильчинскас уточнил, что в ЕС
Напомним, что первая реакция международных органов на украинские санкции против Москвы поступила 17 мая. Тогда блокировку российских сайтов поддержали в НАТО, назвав ее «вопросом безопасности, а не свободы слова», а в Совете Европы, наоборот, раскритиковали за нарушение «принципа пропорциональности».
Кирилл Кривошеев, Янина Соколовская; Киев