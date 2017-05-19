Украина запуталась в российских соцсетях

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В пятницу с самого утра здание администрации президента Украины было оцеплено усиленными нарядами полиции и нацгвардии, а в близлежащих дворах дежурили патрули. Причиной таких мер стали массовые призывы интернет-пользователей собраться в этом месте в 16:00 и выступить против блокировки в стране ряда российских интернет-сервисов: социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также Mail.ru и «Яндекс».

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«Нужно выйти и показать властям, что за каждым аккаунтом стоит реальный человек, который хочет, чтобы с его мнением считались» — такие слова размещали у себя на страницах противники ограничений. Распространялись призывы к митингу преимущественно через Facebook — американскую социальную сеть, которая блокировкам не подверглась. Возможно, из-за многочисленности представителей правоохранительных органов акция оказалась фактически сорвана — вопреки ожиданиям, к зданию администрации президента вышло всего полсотни человек. Корреспонденту «Ъ» они представились студентами киевских вузов. Молодые люди держали плакаты с надписями на украинском и русском языках: «Без “ВК” (“ВКонтакте”.— “Ъ”) нам жизнь горька», «Вы убиваете нашу субкультуру» и другими. В знак протеста часть митингующих заклеила рты скотчем. Их соратники поясняли «Ъ», что требуют разблокировки «ВКонтакте»: «В нем наша жизнь».

В Службе национальной обороны и безопасности Украины при этом заверяют, что никакая ответственность за использование заблокированных ресурсов через анонимайзеры и VPN-сервисы пользователям не грозит.

В то же время запрет на пользование российскими интернет-сервисами фактически был дополнен новым пунктом: украинских чиновников призвали «безотлагательно» сменить почтовые ящики с российскими доменами на украинские. С таким требованием выступило Национальное агентство по предотвращению коррупции, куда госслужащие подают декларации о доходах. Теперь в своих учетных записях в Едином госреестре деклараций чиновникам рекомендовано указывать почту на серверах ukr.net, i.ua, email.ua и gmail.com (почтовый сервер компании Google) и избегать использования mail.ru, yandex.ru и bk.ru.