Защитник «Зенита» прогулялся по Санкт-Петербургу в образе Петра I

Игрок принял участие в акции «Давай-давай», которая проводится «Зенитом». Ломбертс переоделся в Петра I и вышел на Дворцовую площадь в сопровождении императрицы Екатерины. Посмотреть на «царскую» пару собрались около 600 человек.

Летом 2017 года бельгиец покинет клуб, в котором выступал 10 лет. Ломбертс подписал контракт с бельгийской командой «Остенде».