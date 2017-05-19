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19 мая, источник: Lenta.Ru

Защитник «Зенита» прогулялся по Санкт-Петербургу в образе Петра I

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс прогулялся по Санкт-Петербургу в образе императора Петра I. Об этом сообщает «Советский спорт».

Игрок принял участие в акции «Давай-давай», которая проводится «Зенитом». Ломбертс переоделся в Петра I и вышел на Дворцовую площадь в сопровождении императрицы Екатерины. Посмотреть на «царскую» пару собрались около 600 человек.

Летом 2017 года бельгиец покинет клуб, в котором выступал 10 лет. Ломбертс подписал контракт с бельгийской командой «Остенде».

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