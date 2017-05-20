Глава Анапы потребовал демонтировать шлагбаумы на Бугазской косе

В Анапе прошло заседание совета безопасности, на котором губернатор Краснодарского края потребовал разобраться в ситуации с незаконными предпринимателями на косе. Он подчеркнул, что все пляжи должны быть доступными для отдыхающих.

Приехавший с правоохранителями к шлагбауму Сергей Сергеев заявил, что арендаторам придется освободить территорию и убрать заградительные знаки, сообщает канал «Кубань 24».

«Здесь должен стоять пост санитарного контроля, наш пост. Организовать бесплатный проезд — это раз. Фиксировать все транспортные средства, которые сюда заходят, и раз в сутки проверять санитарное состояние. Привлекать их к ответственности. Есть это у нас в правилах благоустройства города-курорта? Вот протокол, и приучите людей к порядку», — сообщил Сергеев.

Напомним, еще в июне 2016 года суд запретил платный проезд на Бугазскую косу, однако спустя некоторое время поборы на въезде продолжились.

Бугазская коса — полоса суши длиной около 12 километров и шириной 250−300 метров, протянувшаяся между Бугазским лиманом и Черным морем, находится на территории ландшафтного заказника «Благовещенская коса», созданного в 1995 году.

Побережье косы состоит из кварцевого песка, гальки, мелкого ракушечника и подходит для отдыха, занятий кайтсерфингом и виндсерфингом.