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09:59 (мск), источник: Югополис

Глава Анапы потребовал демонтировать шлагбаумы на Бугазской косе

19 мая глава Анапы Сергей Сергеев приехал на Бугазскую косу вместе с сотрудниками полиции и судебными приставами и потребовал демонтировать незаконно установленные шлагбаумы на въезде.

Источник: Югополис

В Анапе прошло заседание совета безопасности, на котором губернатор Краснодарского края потребовал разобраться в ситуации с незаконными предпринимателями на косе. Он подчеркнул, что все пляжи должны быть доступными для отдыхающих.

Приехавший с правоохранителями к шлагбауму Сергей Сергеев заявил, что арендаторам придется освободить территорию и убрать заградительные знаки, сообщает канал «Кубань 24».

«Здесь должен стоять пост санитарного контроля, наш пост. Организовать бесплатный проезд — это раз. Фиксировать все транспортные средства, которые сюда заходят, и раз в сутки проверять санитарное состояние. Привлекать их к ответственности. Есть это у нас в правилах благоустройства города-курорта? Вот протокол, и приучите людей к порядку», — сообщил Сергеев.

Напомним, еще в июне 2016 года суд запретил платный проезд на Бугазскую косу, однако спустя некоторое время поборы на въезде продолжились.

Бугазская коса — полоса суши длиной около 12 километров и шириной 250−300 метров, протянувшаяся между Бугазским лиманом и Черным морем, находится на территории ландшафтного заказника «Благовещенская коса», созданного в 1995 году.

Побережье косы состоит из кварцевого песка, гальки, мелкого ракушечника и подходит для отдыха, занятий кайтсерфингом и виндсерфингом.

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