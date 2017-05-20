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02:19 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Италии вакцинацию дошкольников сделали обязательной

Власти Италии решили сделать обязательными прививки от 12 самых распространенных болезней для детей дошкольного возраста.

Теперь все дети, не имеющие противопоказаний, будут проходить обязательную вакцинацию, до того как отправятся в школу.

В случае, если шестилетний ребенок не будет привит, родителей обяжут выплатить штраф.

В числе обязательных прививок: вакцинация от полиомиелита, дифтерии, столбняка, гепатита Б, гемофильной инфекции, менингита, кори, свинки, краснухи, коклюша и ветрянки.

Заболеваемость корью среди детей в Италии в этом году резко выросла: за первые месяцы 2017 года было зарегистрировано в три раза больше случаев заболевания корью, чем за весь 2016 год.

За последние годы число привитых от кори детей двухлетнего возраста опустилось ниже 80%, тогда как раньше превышало 90%. Согласно рекомендации ВОЗ, в стране вакцинацию от кори должны проходить не менее 95% детей в возрасте двух лет.

Премьер страны Паоло Джентилони заявил, что число детей, проходящих вакцинацию, снизилось из-за распространения «антинаучных взглядов».

В последние годы в Италии популярностью среди молодых родителей пользуются теории о вреде вакцинации и рисках, с ней связанных.

Особой популярностью пользовались предположения, высказанные еще в 1998 году британским врачом Эндрю Уэйкфилдом, о предполагаемой связи между вакцинацией от кори и аутизмом.

Уэйкфилд утверждал, что стандартная прививка от кори, краснухи и свинки может вызывать у детей тяжелое расстройство — аутизм.

И хотя публикация Уэйкфилда была позже отозвана из журнала Lancet, поскольку автор был уличен в подтасовке данных, однако представления о том, что вакцинация может способствовать развитию ряда болезней у детей по-прежнему популярны во многих странах.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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