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11:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Водители автобусов просят ГИБДД закрыть проблемную дорогу в Академгородке

Водители автобусов требуют закрыть опасную дорогу в Академгородке. Ежедневно маршрутки петляют между полуметровыми ямами, объезжая аварийные участки по встречной полосе. Соответствующее письмо водители направили в краевую ГИБДД. Об этом сообщил телеканал «СТС-Прима».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Маршрутчики уже назвали опасный участок «дорогой жизни». Чтобы не оставить колесо в яме, водители выезжают на «встречку», рискуя жизнями пассажиров.

Дорогу не ремонтируют с февраля 2017 года. После того, как растаял снег дорожники засыпали щебнем только маленькие ямы. Крупные провалы на дороге трогать на стали, говорят маршрутчики.

«В данный момент моя машина стоит на ремонте с оборванным амортизатором. Его просто выломало. А взял вот подсобную машину», — рассказывает один из водителей.

В ГИБДД сообщили, что обращение будет рассмотрено. В департаменте городского хозяйства прокомментировали, что ремонт на данном участке проведут летом. Точные сроки в мэрии пока не называют.

Напомним, ранее сотрудники ГИБДД сообщили о своем намерении перекрыть ул. Светлогорскую и бул. Ботанический из-за плохого состояния дорог. Запрет на проезд будет действовать до тех пор, пока мэрия Красноярска не займется ремонтом улиц.

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