Водители автобусов просят ГИБДД закрыть проблемную дорогу в Академгородке

Маршрутчики уже назвали опасный участок «дорогой жизни». Чтобы не оставить колесо в яме, водители выезжают на «встречку», рискуя жизнями пассажиров.

Дорогу не ремонтируют с февраля 2017 года. После того, как растаял снег дорожники засыпали щебнем только маленькие ямы. Крупные провалы на дороге трогать на стали, говорят маршрутчики.

«В данный момент моя машина стоит на ремонте с оборванным амортизатором. Его просто выломало. А взял вот подсобную машину», — рассказывает один из водителей.

В ГИБДД сообщили, что обращение будет рассмотрено. В департаменте городского хозяйства прокомментировали, что ремонт на данном участке проведут летом. Точные сроки в мэрии пока не называют.