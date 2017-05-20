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08:39 (мск), источник: Tengrinews

Из-за ржавчины и черных пятен олимпийцы возвращают медали ОИ-2016 — СМИ

Из-за ржавчины и черных пятен олимпийцы возвращают медали ОИ-2016, сообщает Reuters.

Источник: Tengrinews

В монетный двор Рио-де-Жанейро на ремонт отдано уже более 100 медалей, однако организаторы убеждены, что причиной порчи наград стало их ненадлежащее хранение. Ржавчина и черные пятна стали причинами массового возвращения спортсменами медалей Олимпиады 2016 года в Риа-де-Жанейро.

Как сообщает Reuters, олимпийцы возвратили организаторам игр более ста медалей, в основном бронзовых. Директор по связям с общественностью оргкомитета «Рио-2016» Марио Андрада сообщил агентству, что среди возвращенных медалей есть также награды Паралимпиады-2016.

В общей сложности на восстановлении в монетном дворе в Рио-де-Жанейро сейчас находятся как минимум 130 медалей. Какие именно спортсмены их вернули, не сообщаются. Первые комплекты медалей стали поступать в ремонт в октябре прошлого года, и одна из первых причин порчи наград — их ненадлежащее хранение атлетами.

Лаковое покрытие медалей портилось именно в тех местах, которые были повреждены. При этом десять медалей оказались подвержены экстремальному холоду. Говоря о порче наград, Андрада заверил, что «это является абсолютно нормальной практикой». Он пообещал, что монетный двор Бразилии устранит все дефекты и вернет медали.

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