Из-за ржавчины и черных пятен олимпийцы возвращают медали ОИ-2016 — СМИ

В монетный двор
Как сообщает Reuters, олимпийцы возвратили организаторам игр более ста медалей, в основном бронзовых. Директор по связям с общественностью оргкомитета «Рио-2016» Марио Андрада сообщил агентству, что среди возвращенных медалей есть также награды Паралимпиады-2016.
В общей сложности на восстановлении в монетном дворе в
Лаковое покрытие медалей портилось именно в тех местах, которые были повреждены. При этом десять медалей оказались подвержены экстремальному холоду. Говоря о порче наград, Андрада заверил, что «это является абсолютно нормальной практикой». Он пообещал, что монетный двор Бразилии устранит все дефекты и вернет медали.