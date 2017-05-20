С понедельника улица Советская станет двусторонней

По информации администрации Волгограда, с понедельника на Советской в границах от улицы Володарского до улицы Комсомольской вводится двустороннее движение.

Как сообщает ВДТВ, сделав Советскую фактически дублером проспекта Ленина, власти надеются разгрузить основную магистраль. Предполагается, что существенно разгрузятся также Чуйкова и Набережная 62-й армии.

В эти дни на Советской дорожники наносят соответствующую разметку. Количество разрешенных здесь мест для остановки и стоянки автомобилей остается прежним.