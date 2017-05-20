Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Косачев счел контроль США над портами РФ объявлением войны Москве
Синоптики предупредили, что скоро температура опустится до нуля
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
12Воспоминания Набережной Круазет
11:04 (мск), источник: РИА Новости

Ученые открыли антитело, заставляющее иммунитет убивать рак

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Американские ученые случайно открыли необычное антитело, которое присоединяется к иммунным клеткам и заставляет их атаковать раковую опухоль, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Immunology.

Источник: Reuters

«Как нейробиолог я никогда не думал, что я опубликую статью, связанную с иммунотерапией рака. Когда мы изучали особую группу Т-клеток, предположительно предотвращающих развитие аутоиммунных заболеваний, у нас появилась идея — если рак является своеобразным антиподом этих расстройств, то тогда мы можем использовать наши наработки для того, чтобы “включить” иммунную систему, а не “выключить” ее», — заявил Говард Уайнер (Howard Weiner) из Гарвардского университета (США).

Читайте также
Раскрыт новый способ жить дольше

Как сегодня считают ученые, иммунная система обычно неплохо справляется со сдерживанием первичных опухолей, клетки которых все время находятся внутри них. Когда клетки приобретают способность двигаться самостоятельно, возникают метастазы, которые иммунная система по каким-то причинам просто не видит и не пытается подавить раковые клетки.

С другой стороны, иммунные клетки крайне редко пытаются проникнуть внутрь опухоли и начать уничтожать ее изнутри, причины чего пока остаются предметом дискуссий среди врачей и биологов. Многие ученые считают, что это происходит по той причине, что раковые клетки умеют вырабатывать особые «сигналы паники», которые заставляют так называемые «регулирующие Т-клетки», главные дирижеры иммунитета, не давать другим иммунным клеткам атаковать рак.

Как рассказывает Уайнер, его команда уже несколько лет работает над лечением рассеянного склероза — аутоиммунной болезни, при развитии которой иммунные клетки начинают атаковать нейроны мозга. Ученые надеялись создать антитело, которое бы «научило» эти клетки не нападать на нервную ткань и переключило бы их на реальные угрозы здоровью человека.

Экспериментируя с мышами, биологи заметили, что в мозге у здоровых грызунов было необычно много особых Т-клеток, которые отсутствовали в нервной ткани у мышей с рассеянным склерозом и при этом присутствовали в большом числе в раковых опухолях.

Читайте также
Названа главная опасность кратковременного отказа от физкультуры

Это открытие натолкнуло Уайнера и его коллег на мысль, что эти клетки, защищающие мозг от атак иммунитета, могут мешать другим клеткам иммунной системы проникать в раковые опухоли. Они проверили эту идею при помощи антител, которые они создали для подавления подобных Т-клеток во время экспериментов на мозге мышей.

Добавив эти антитела в культуры иммунных клеток, ученые обнаружили, что их противораковая активность заметно повысилась за счет блокировки способности Т-клеток вырабатывать те «сигналы паники», молекулы бета-TGF, которые отпугивают лимфоциты, уничтожающие одиночные раковые клетки вне пределов опухоли.

Затем ученые проверили, смогут ли эти антитела способствовать уничтожению опухоли в теле мышей. Имплантировав несколько культур рака в организм грызунов, ученые ввели в их кровь антитела и проследили за тем, повлияет ли это на рост раковых клеток.

Как показал этот эксперимент, антитела действительно заставляли иммунные клетки проникать внутрь опухолей и, благодаря этому, их рост или замедлился, или полностью остановился.

Подобная реакция наблюдалась сразу для нескольких типов рака — меланомы, рака прямой кишки и рака мозга. Более того, повторная имплантация опухоли через несколько месяцев после подобного лечения заканчивалась неудачей — организм мышей выработал своеобразный «иммунитет» к раку и активно защищался от него.

Как отмечает Уинер, этим открытием уже заинтересовалась компания Tilos Therapeutics, которая поможет ученым приспособить эти антитела для работы в организме человека и поможет им провести клинические испытания. Этот процесс, по самым скромным оценкам биологов, займет несколько лет, поэтому не стоит ждать, что лекарства от рака на базе таких антител появятся в больницах уже завтра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Порошенко 'перегнул': как УПЦ МП спасли одним звонком из Госдепа
Путину представлен план действий правительства до 2025 года
Ким Чен Ын: КНДР превратилась в ядерную державу Азии
Дутерте: Китай пригрозил Филиппинам войной
Самые интересные факты хоккейного противостояния Россия - Канада
В Рособоронэкспорте отметили роль сирийской кампании в рекламе
CNN: Российские чиновники хвастались отношениями с Флинном
МВД Ирана сообщило результаты президентских выборов
Спорт
10 игроков сборной России впервые сыграют с Канадой Дадонов и Панарин - самые опытные из нынешнего состава, оба трижды играли с канадцами. Вратарская линия России не провела ни одной игры
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Какое жилье сложно продать?
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Каждый дом в России получит до 5 млн руб. на капремонт
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь