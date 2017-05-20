Ученые открыли антитело, заставляющее иммунитет убивать рак

«Как нейробиолог я никогда не думал, что я опубликую статью, связанную с иммунотерапией рака. Когда мы изучали особую группу Т-клеток, предположительно предотвращающих развитие аутоиммунных заболеваний, у нас появилась идея — если рак является своеобразным антиподом этих расстройств, то тогда мы можем использовать наши наработки для того, чтобы “включить” иммунную систему, а не “выключить” ее», — заявил Говард Уайнер (Howard Weiner) из Гарвардского университета (США).

Как сегодня считают ученые, иммунная система обычно неплохо справляется со сдерживанием первичных опухолей, клетки которых все время находятся внутри них. Когда клетки приобретают способность двигаться самостоятельно, возникают метастазы, которые иммунная система по каким-то причинам просто не видит и не пытается подавить раковые клетки.

С другой стороны, иммунные клетки крайне редко пытаются проникнуть внутрь опухоли и начать уничтожать ее изнутри, причины чего пока остаются предметом дискуссий среди врачей и биологов. Многие ученые считают, что это происходит по той причине, что раковые клетки умеют вырабатывать особые «сигналы паники», которые заставляют так называемые «регулирующие Т-клетки», главные дирижеры иммунитета, не давать другим иммунным клеткам атаковать рак.

Как рассказывает Уайнер, его команда уже несколько лет работает над лечением рассеянного склероза — аутоиммунной болезни, при развитии которой иммунные клетки начинают атаковать нейроны мозга. Ученые надеялись создать антитело, которое бы «научило» эти клетки не нападать на нервную ткань и переключило бы их на реальные угрозы здоровью человека.