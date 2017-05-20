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11:51 (мск), источник: БЕЛТА

Движение некоторых автобусов по ул. Захарова в Минске 20 и 21 мая изменено

Движение автобусов маршрутов № 18 и № 26 организуется по ул. Захарова, Первомайской, З. Бядули, Козлова, просп. Машерова в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов.

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 20 и 21 мая изменены маршруты движения некоторых автобусов, сообщили БЕЛТА в государственном предприятии «Минсктранс».

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В связи с реконструкцией тепломагистрали и полным закрытием движения по ул. Захарова на участке от переулка Войскового до переулка Броневого 20 и 21 мая движение автобусов маршрутов № 18 и № 26 организуется по ул. Захарова, Первомайской, З. Бядули, Козлова, просп. Машерова в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов.

В «Минсктрансе» также напомнили, что в связи с изменением схемы организации дорожного движения на пересечении ул. М. Богдановича и просп. Машерова с 22 мая для автобусных маршрутов № 38, 91 и троллейбусных маршрутов № 37, 46, 53 остановочные пункты «Просп. Машерова» по ул. М. Богдановича переносятся за пересечение с просп. Машерова: при движении в сторону пл. Бангалор — к магазину «Сделай сам», при движении в сторону ул. Немига — к пивзаводу «Аливария».

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