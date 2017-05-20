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13:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

Велопробег «Пермское кольцо» перенесли на неделю из-за плохой погоды

Любители велосипедов смогут принять в нём участие 27 мая.

Источник: Аргументы и факты

Погода испортила планы организаторов велопробега «Пермское кольцо-2017». Мероприятие должно было состояться в воскресенье, 21 мая, однако прогноз погоды на этот день неблагоприятный. Ожидается серьёзное похолодание, дожди и сильный ветер до 15 метров в секунду.

«Работа проведена огромная, хочется, чтобы в мероприятии приняли участие и дети на беговелах, и любители, которые вероятно не поехали бы в дождливую погоду! Давайте шаманить активней, чтобы погода на сей раз не подвела и сделаем самое лучшее Пермское кольцо за все года!», — написали организаторы в социальных сетях.

Напомним, маршрут протяжённостью 7 километров должен начаться со стадиона «Локомотив». Он пройдёт по улицам Гатчинская, Подлесная, Куфонина, Переселенческая и проспекту Парковый. После торжественной части опытные велосипедисты старше 16 лет отправятся по 20-километровому маршруту. Они поедут по улицам Мира, Стахановская, Чкалова, Старцева, Грибоедова. Конечный пункт велопробега — посёлок Архиерейка. Здесь где пройдет фестивальная программа с конкурсами, тест-драйвом велосипедов, полевой кухней и выступлением музыкальной группы.

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