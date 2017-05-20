Велопробег «Пермское кольцо» перенесли на неделю из-за плохой погоды

Погода испортила планы организаторов велопробега «Пермское кольцо-2017». Мероприятие должно было состояться в воскресенье, 21 мая, однако прогноз погоды на этот день неблагоприятный. Ожидается серьёзное похолодание, дожди и сильный ветер до 15 метров в секунду.

«Работа проведена огромная, хочется, чтобы в мероприятии приняли участие и дети на беговелах, и любители, которые вероятно не поехали бы в дождливую погоду! Давайте шаманить активней, чтобы погода на сей раз не подвела и сделаем самое лучшее Пермское кольцо за все года!», — написали организаторы в социальных сетях.