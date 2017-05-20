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10:21 (мск), источник: Интерфакс

Первый взвод экологической очистки Минобороны вылетел в Арктическую зону

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU — Министерство обороны начало отправку в Арктику подразделений для экологической очистки Арктики, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Источник: AP 2017

«Первый взвод, сформированный в Центральном военном округе для экологической очистки земель Минобороны в Арктической зоне, вылетел сегодня в Норильск», — сказал Булгаков.

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В понедельник 22 мая планируется отправить отряд из 94 военнослужащих 12-го Главного управления Минобороны РФ для экологической очистки Архипелага Новая Земля.

Отправка взводов экологической очистки Минобороны завершится в начале июня 2017 года. Взводы Восточного военного округа на остров Врангеля и Северного флота на острова Котельный и Кильдин вылетят позже, в начале июня, в связи с тем, что на островах, где им предстоит выполнять работы, еще лежит снег, — отметил замглавы военного ведомства.

В этом году мероприятия по экологической очистке территории воинских частей, гарнизонов, военных полигонов Арктической зоны проводятся на архипелаге Новая Земля и архипелаге Новосибирские острова, а также на других объектах в Арктической зоне РФ.

Всего взводам предстоит собрать более 3,9 тыс. тонн металлолома.

В период с 1 июня по 1 октября 2016 года силами взводов собрано более шести тысяч тонн металлолома и вывезено на материк 4 тысячи 778 т.

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