Первый взвод экологической очистки Минобороны вылетел в Арктическую зону

«Первый взвод, сформированный в Центральном военном округе для экологической очистки земель Минобороны в Арктической зоне, вылетел сегодня в Норильск», — сказал Булгаков.

В понедельник 22 мая планируется отправить отряд из 94 военнослужащих 12-го Главного управления Минобороны РФ для экологической очистки Архипелага Новая Земля.

Отправка взводов экологической очистки Минобороны завершится в начале июня 2017 года. Взводы Восточного военного округа на остров Врангеля и Северного флота на острова Котельный и Кильдин вылетят позже, в начале июня, в связи с тем, что на островах, где им предстоит выполнять работы, еще лежит снег, — отметил замглавы военного ведомства.

В этом году мероприятия по экологической очистке территории воинских частей, гарнизонов, военных полигонов Арктической зоны проводятся на архипелаге Новая Земля и архипелаге Новосибирские острова, а также на других объектах в Арктической зоне РФ.

Всего взводам предстоит собрать более 3,9 тыс. тонн металлолома.

В период с 1 июня по 1 октября 2016 года силами взводов собрано более шести тысяч тонн металлолома и вывезено на материк 4 тысячи 778 т.