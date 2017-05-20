Часть Украины накроют сильные грозы

Погода 20 мая будет зависеть от циклона, который пришел из России в Украину. Поэтому в субботу на востоке страны пройдут майские грозы, а на западе наоборот — погода порадует украинцев настоящим летом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, сильные дожди будут следствием циклона, который еще и принесет незначительное похолодание. Периодические грозовые дожди обойдут только западные области и Луганскую область.

На востоке температура воздуха будет колебаться от +14 до +20, а на западе от +19 до невероятных 25 градусов тепла. В Киеве в субботу будет сухо, вечером синоптики прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха прогреется до +16 +19 градусов тепла.