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11:34 (мск), источник: KaliningradToday

Кардиохирург из Калининграда удостоен гранта от президента России

В Калининграде 19 мая кардиохирургу Центра высоких медицинских технологий Михаилу Исаяну вручили президентский грант.

Исследование Исаяна посвящено сравнению различных методов забора большой подкожной вены для операций аортокоронарного шунтирования. По словам молодого ученого, выводы позволят внедрить в широкую практику новые способы оперативного вмешательства.

Свидетельство победителю конкурса по господдержке научных исследований молодых ученых вручил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников, сообщили KaliningradToday в правительстве Калининградской области.

В этом году грантов президента России в области медицины удостоились 19 человек.

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