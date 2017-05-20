Кардиохирург из Калининграда удостоен гранта от президента России

Исследование Исаяна посвящено сравнению различных методов забора большой подкожной вены для операций аортокоронарного шунтирования. По словам молодого ученого, выводы позволят внедрить в широкую практику новые способы оперативного вмешательства.

Свидетельство победителю конкурса по господдержке научных исследований молодых ученых вручил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников, сообщили KaliningradToday в правительстве Калининградской области.

В этом году грантов президента России в области медицины удостоились 19 человек.