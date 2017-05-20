Где в Воронеже отключат горячую воду с 22 мая и 23 мая

Уже на следующей неделе, с 22 мая, вооружаться кастрюлями и тазиками предстоит жителям ещё нескольких сотен домов. «Вести-Воронеж» изучили список.

Железнодорожный район

23 мая по 5 июня

— ул. Маршала Одинцова: 2,4,13,15,19,21,21а, 23,25,27.

— ул. Суворова: 116, 116а.

— ул. Конституции: 135а, 139, 141а.

— ул. Липецкая: 108а, 108б, 124.

Коминтерновский район

23 мая по 5 июня

— ул. Шишкова: 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71.

— ул. 45 Стр. Дивизии: 104, 106, 108, 125, 127.

— пер. Ботанический: 47а.

— Московский пр.: 44а.

23 мая по 25 мая

— ул. 60 Армии: 28 35, 37.

— ул. Антонова-Овсеенко: 33.

— ул. Владимира Невского: 25/7, 25/8, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38 В, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48 В, 48 г, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б.

— ул. Маршала Жукова: 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

— ул. Мордасовой: 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 47а.

— Московский пр.: 117а, 117б, 117 В, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131 В, 133, 137, 141.

— Бульвар Победы: 2, 4, 6.

— ул. Шукшина: 13, 15, 17, 25, 29, 31.

Левобережный район

с 23 мая по 25 мая

— ул. Глинки: 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17, 32, 64.

— п.г.т. Никольское, ул. Дубянского: 1, 12, 18.

— п.г.т. Никольское, ул. Майская: 2, 3а, 4, 6, 8, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а.

Ленинский район

с 22 мая по 26 мая

— ул. Челюскинцев: 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101 В, 136а.

— ул. 20 лет Октября: 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91.

— ул. Гродненская: 2.

— ул. Ворошилова: 1/3, 1а, 1 В, 1 г.

— ул. Краснознамённая: 10, 12, 15.

— ул. Платонова: 7.

— ул. Свободы: 10, 31.

— ул. Кольцовская: 70.

— ул. Куцыгина: 6, 21, 27.

— ул. Красноармейская: 17, 27, 60.

— ул. Станкевича: 38, 40.

— ул. Кирова: 8, 10, 22, 24.

— ул. Пушкинская: 41, 45.

— ул. Плехановская: 8.

с 23 мая по 25 мая

— ул. Кривошеина: 1.

— ул. 30-летия Октября: 56, 64.

— ул. Броневая: 3а, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10, 12.

— ул. Матросова: 127, 135.

— ул. Черняховского: 82, 84, 86, 88, 90.

Советский район

с 23 мая по 25 мая

— ул. Курчатова:14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36 В, 36 г, 36д, 36е, 36и, 36 л.

— ул. Междуреченская: 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1ж, 1и, 13.

— ул. Острогожская: 168/2, 168/3, 168/4, 168/5.

— ул. Теплоэнергетиков: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15 В, 20.

Центральный район

с 22 мая по 26 мая

— ул. Ф. Энгельса: 24а, 25б, 34, 33е.

— ул. Комиссаржевской: 15;ул. К. Маркса: 45а, 74, 76, 98.

— ул. 25-го Октября: 15, 31, 41а.

— ул. Никитинская: 7, 16а.

— ул. Студенческая: 34.

с 23 мая по 25 мая

— ул. Средне-Московская: 1, 3, 7, 9, 15/17, 27.

— ул. Плехановская: 30.

с 23 мая по 5 июня

ул. Цюрупы, 9.