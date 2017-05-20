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11:29 (мск), источник: БЕЛТА

Грозы прогнозируются в Беларуси 21 мая

Температура воздуха ночью составит 11−16, по северу — от 7 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13−19, по юго-западу — до 20−25 градусов.

Источник: БЕЛТА

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 21 мая, в отдельных районах страны ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по югу республики кратковременные дожди. Ветер северный, слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 11−16, по северу — от 7 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13−19, по юго-западу — до 20−25 градусов.

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