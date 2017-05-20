Сделанный Ленноном набросок обложки альбома The Beatles выставлен на торги в Нью-Йорке

Как сообщил в беседе с корр. ТАСС представитель аукционного дома Julien’s Auctions Даррен Джульен, рисунок сделан рукой Джона Леннона (1940−1980). «В этом нет никаких сомнений, — подчеркнул он. — Мы со 100-процентной уверенностью заявляем, что это — рука Джона Леннона. Набросок внимательно изучали специалисты. Кроме того, он обнаружен в доме, где долгое время жил Джон Леннон».

Сделанный чернилами набросок был обнаружен в Великобритании в городке Уэйбридж (графство Суррей), в доме, где Леннон жил в 1964—1968 годах со своей первой супругой Синтией. Дата создания наброска не указана.

По словам представителя аукционного дома, «первоначальная оценка рисунка — от $40 тыс. до $60 тыс., однако есть все указания на то, что он будет продан за гораздо более солидную сумму».

По словам представителя аукционного дома, «первоначальная оценка рисунка — от $40 тыс. до $60 тыс., однако есть все указания на то, что он будет продан за гораздо более солидную сумму».

На сайте Julien’s Auctions в материалах к предстоящему аукциону указывается, что еще в 1967 году Леннон называл альбом «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера» одним из самых важных в творчестве The Beatles.

«Интерес к этому наброску уже проявили известные коллекционеры и музеи», — сообщил он.

«Мы упорно работали, и, думаю, мы добились успеха в достижении того, чего желали», — заявил тогда Леннон.

Эксперт по творчеству группы The Beatles Перри Кокс считает, что найденный набросок — «одно из самых важных свидетельств того, как шла работа на ранней стадии над альбомом, который многие считают самым важным поп- и рок- альбомом всех времен».

Как отметило ранее агентство АП, до сих пор не было указаний на то, что Леннон участвовал в работе над обложкой на первом этапе. Агентство привело свидетельство Джэн Хэтуорт, супруги художника Питера Блейка, получившего в 1968 году премию «Грэмми» за обложку альбома «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера», согласно которой Леннон «совершенно не участвовал в дискуссиях по вопросу о том, какой должна быть обложка альбома».

Альбом был выпущен 1 июня 1967 года в Великобритании и по версии журнала Rolling Stone стал лучшим альбомом всех времен и народов.