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16:15 (мск), источник: PROUFU.ru

На раскопках на местах сражений нашли останки бойца из Башкирии

Из Новгородской области в Башкирию пришло письмо от членов поискового отряда «Рубин», обнаруживших на территории Старорусского района останки бойца с медальоном, в котором лежала записка с информацией о Башкирии.

Текст записка от времени поблек, но часть информации можно разобрать вполне уверенно.

Из текста сообщения известно, что погибшего бойца звали Александр Ильич Зимин, он был рожден предположительно в 1905 либо 1915 году, призван на фронт из Табынского сельсовета, Гафурийского района БаССР. Красноармеец служил в подразделении, именуемом «1 гв. ск 14 гсп». Известно также, что его жену звали Анной Захаровной, в семье был один ребенок.

Убит красноармеец Зимин был 1 марта 1942 года возле деревни Майлуковые Горки в Старорусском районе Ленинградской области (сейчас это Новгородская область) и оставлен на поле боя.
Останки бойца торжественно захоронили на воинском кладбище в деревне Давыдово в Старорусском районе новгородской области 7 мая этого года. Поисковики ищут родственников Александра Ильича Зимина.

Примечательно, что в данных о бойце на каком-то этапе вкралась ошибка. По донесению о безвозвратных потерях он проходит как уроженец БМССР (то есть Бурятии). Но в медальоне указана именно БаССР и местный населенный пункт.

Информацию о поисках родственников красноармейца опубликовал Алексей Бaлкин.

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