На раскопках на местах сражений нашли останки бойца из Башкирии

Текст записка от времени поблек, но часть информации можно разобрать вполне уверенно.

Из текста сообщения известно, что погибшего бойца звали Александр Ильич Зимин, он был рожден предположительно в 1905 либо 1915 году, призван на фронт из Табынского сельсовета, Гафурийского района БаССР. Красноармеец служил в подразделении, именуемом «1 гв. ск 14 гсп». Известно также, что его жену звали Анной Захаровной, в семье был один ребенок.

Убит красноармеец Зимин был 1 марта 1942 года возле деревни Майлуковые Горки в Старорусском районе Ленинградской области (сейчас это Новгородская область) и оставлен на поле боя.

Останки бойца торжественно захоронили на воинском кладбище в деревне Давыдово в Старорусском районе новгородской области 7 мая этого года. Поисковики ищут родственников Александра Ильича Зимина.

Примечательно, что в данных о бойце на каком-то этапе вкралась ошибка. По донесению о безвозвратных потерях он проходит как уроженец БМССР (то есть Бурятии). Но в медальоне указана именно БаССР и местный населенный пункт.

Информацию о поисках родственников красноармейца опубликовал Алексей Бaлкин.