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11:48 (мск), источник: АиФ Прикамье

МЧС объявило штормовое предупреждение

Жителям Пермского края рекомендуют быть осторожнее на улицах в последующие двое суток. С 20 по 22 мая возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — сообщили в региональном МЧС.

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