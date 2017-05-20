МЧС объявило штормовое предупреждение
Жителям Пермского края рекомендуют быть осторожнее на улицах в последующие двое суток. С 20 по 22 мая возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.
Жителям Пермского края рекомендуют быть осторожнее на улицах в последующие двое суток. С 20 по 22 мая возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.
«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — сообщили в региональном МЧС.