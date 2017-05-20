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16:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прокатчики 5 стран купили права на показ воронежских мультфильмов

Прокатчики пяти стран купили права на показ мультфильмов «Волки и овцы: бе-е-езумное превращение» и «Снежная королева», сообщила пресс-служба студии Wizart Animation в пятницу, 19 мая.

Компания заключила сделки с дистрибьюторами из Греции, Франции, Португалии, Южной Кореи и Индонезии на кинорынке Marche du Film в рамках Каннского фестиваля.

В Греции мультфильмы Wizart Animation увидят впервые. Права на показ «Волков и овец» и первой части «Снежной королевы» купила компания Spentzos Film (дистрибьютор фильма «Прибытие»).

Португальский прокатчик Cinemundo (дистрибьютор фильмов «Джеки» и «Бигфут Младший») купила все три части франшизы «Снежная Королева». Релиз первого фильма запланирован на июнь 2017 года. Ранее компания Lanterna de Pedra выпустила в прокат в Португалии «Волков и Овец» — премьера на Мысе Рока прошла 5 января 2017 года.

Права на релиз «Волков и овец» во Франции купила компания KLB. Фильм уже выходил в прайм-тайм на французском телеканале Gulli с аудиторией более пяти миллионов человек в день.

Корейская BoXoo Entertainment купила права на релиз «Волков и Овец». Ранее в Южной Корее вышли три части «Снежной Королевы». «Снежная королева 2» заработала 1,3 млн долларов за первые два дня проката и более 4 млн долларов по итогам. В Индонезии права на кинорелиз «Волков и овец» и третьей части «Снежной королевы» приобрел прокатчик PT.Satuvisi Abadi (Onevision Entertainment).

Контекст

Премьера фильма «Волки и овцы: бе-е-езумное превращение» состоялась в апреле 2016 года. Жители Прибалтики, Румынии, Монголии и Турции увидели мультфильм одновременно с российскими зрителями. Фильм вышел более чем в 40 странах, в некоторых из них — в формате 4DX.

«Снежная королева 3» — совместный проект Wizart и китайской компании Flame Node Entertainment. Мультфильм вышел в широкий прокат 29 декабря. Картина стала самой дорогой в России в 2016 году: ее бюджет составил 360 млн рублей.

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