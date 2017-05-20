Стартовал турпроект «Гостеприимный Волгоград»

Как рассказали ВДТВ в мэрии, проект организован в целях развития внутреннего туризма и повышения конкурентоспособности туристского продукта в дни празднования Дня молодежи России — с 23 по 25 июня.

В эти дни состоится двух-трехдневный тур в Волгоград, в котором примут участие молодые люди из Волгоградской области и других регионов Российской Федерации.

К участию приглашаются гостиницы, заведения общественного питания, досуга и развлечений. Все изъявившие желание участвовать в проекте компании станут его операторами, предоставив специальные предложения для участников «Гостеприимного Волгограда» в виде скидок, акций, выгодных предложений на туруслуги.

Заявить о своем участии необходимо не позднее 31 мая, заполнив заявку на сайте: www.kdm34.ru.

Проект реализуется при участии ВолГУ и департамента экономического развития администрации Волгограда.