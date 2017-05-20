Суд в США отменил обязательную регистрацию беспилотников
Введение обязательной регистрации было обусловлено жалобами авиакомпаний на то, что дроны создавали опасные ситуации для пассажирских самолетов.
Введение обязательной регистрации было обусловлено жалобами авиакомпаний на то, что дроны создавали опасные ситуации для пассажирских самолетов.
ВАШИНГТОН, 20 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Апелляционный суд округа Колумбия в пятницу отменил введенное ранее Федеральным авиационным управлением (ФАУ) правило, согласно которому американцы были обязаны регистрировать свои дроны — небольшие беспилотные летательные аппараты, приобретенные для личного пользования.
Данная норма заработала в 2015 году — с тех пор 760 тыс. любителей дистанционно управляемых дронов и квадрокоптеров зарегистрировали более 1,6 млн аппаратов. По предварительным оценкам, в этом году будет куплено еще 2,3 млн, а к 2020 году на руках у граждан США будут находиться 13 млн собственных беспилотников.
Введение обязательной регистрации было обусловлено жалобами авиакомпаний на то, что дроны создавали опасные ситуации для пассажирских самолетов. Многие пилоты сообщали о том, что беспилотники часто летают прямо в воздушном пространстве аэропортов. В результате власти обязали регистрировать такие аппараты, невыполнение данного требования грозило тюремным сроком.
При регистрации нужно было заплатить пошлину в размере $5 и затем продлевать ее каждые три года.
Иск в апелляционный суд подал Джон Тейлор из Вашингтона. Суд его жалобу удовлетворил, обосновав это тем, что принятый еще в 2012 году Конгрессом США закон запрещает ФАУ вводить ограничения на любительские беспилотники и радиоуправляемые модели самолетов. Хотя само стремление управления защитить пассажирские лайнеры судьи поддержали.
В ФАУ в ответ заявили, что пока изучают данное постановление. При этом некоторые любители дронов уже высказали опасение, что данное ведомство может пролоббировать принятие Конгрессом решения о закреплении обязательной регистрации на законодательном уровне.