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17:57 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Шипулин получил травму на «Матче всех звезд» в Екатеринбурге

Олимпийский чемпион по биатлону 2014 года в Сочи Антон Шипулин получил небольшую травму во время «Матча всех звезд» в Екатеринбурге, сообщает 20 мая корреспондент «АиФ-Урал».

В одном из эпизодов Шипулин «повздорил» с сотрудником администрации Екатеринбурга Сергеем Горнушкиным. Бой, естественно, был шуточный, однако после «потасовки» Шипулин отправился на скамейку запасных и приложил к затылку лед. Небольшое повреждение, впрочем, не должно повлиять на ход подготовки уральца к играм 2018 года в Корее. Через несколько дней Шипулин вылетит на сбор в Болгарию.

Сам «Матч всех звезд», на котором собрались звезды шоу-бизнеса, спорта, кино, политики и музыки прошел в дружеской обстановке. Все собранные от проведения игры деньги пойдут на благотворительность.

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