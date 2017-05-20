Шипулин получил травму на «Матче всех звезд» в Екатеринбурге
Олимпийский чемпион по биатлону 2014 года в Сочи Антон Шипулин получил небольшую травму во время «Матча всех звезд» в Екатеринбурге, сообщает 20 мая корреспондент «АиФ-Урал».
Олимпийский чемпион по биатлону 2014 года в Сочи Антон Шипулин получил небольшую травму во время «Матча всех звезд» в Екатеринбурге, сообщает 20 мая корреспондент «АиФ-Урал».
В одном из эпизодов Шипулин «повздорил» с сотрудником администрации Екатеринбурга Сергеем Горнушкиным. Бой, естественно, был шуточный, однако после «потасовки» Шипулин отправился на скамейку запасных и приложил к затылку лед. Небольшое повреждение, впрочем, не должно повлиять на ход подготовки уральца к играм 2018 года в Корее. Через несколько дней Шипулин вылетит на сбор в Болгарию.
Сам «Матч всех звезд», на котором собрались звезды