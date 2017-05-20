Шипулин получил травму на «Матче всех звезд» в Екатеринбурге

В одном из эпизодов Шипулин «повздорил» с сотрудником администрации Екатеринбурга Сергеем Горнушкиным. Бой, естественно, был шуточный, однако после «потасовки» Шипулин отправился на скамейку запасных и приложил к затылку лед. Небольшое повреждение, впрочем, не должно повлиять на ход подготовки уральца к играм 2018 года в Корее. Через несколько дней Шипулин вылетит на сбор в Болгарию.

Сам «Матч всех звезд», на котором собрались звезды шоу-бизнеса, спорта, кино, политики и музыки прошел в дружеской обстановке. Все собранные от проведения игры деньги пойдут на благотворительность.