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13:28 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

14-летнего подростка ищут в Волгограде и Волжском

В Волгограде и Волжском организованы поиски пропавшего Андрея Богданова 2003 года рождения.

Сообщается, что 14-летний Андрей 19 мая покинул соматическую больницу в Волжском и до настоящего времени о его местоположении ничего не известно.

На вид Андрею 15−16 лет, рост 176 сантиметров, волосы черные короткие с длинной челкой.

В момент исчезновения был одет в черные шорты, светлую футболку и черные шлепанцы.

Поиск ведет ВРОО «ВолгоСпас-ППД».

Всех, кому может быть что-либо известно об Андрее, просят сообщать информацию по следующим номерам: 8−905−397−94−56 — волонтеры, 8−960−876−51−53 — полиция.

Кроме того, сообщает ВДТВ, волонтерам требуется помощь добровольцев в поиска пропавшего. В случае, если вы готовы оказать помощь, следует звонить по указанному номеру волонтеров.

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