14-летнего подростка ищут в Волгограде и Волжском
В Волгограде и Волжском организованы поиски пропавшего Андрея Богданова 2003 года рождения.
В Волгограде и Волжском организованы поиски пропавшего Андрея Богданова 2003 года рождения.
Сообщается, что 14-летний Андрей 19 мая покинул соматическую больницу в Волжском и до настоящего времени о его местоположении ничего не известно.
На вид Андрею 15−16 лет, рост 176 сантиметров, волосы черные короткие с длинной челкой.
В момент исчезновения был одет в черные шорты, светлую футболку и черные шлепанцы.
Поиск ведет ВРОО «ВолгоСпас-ППД».
Всех, кому может быть
Кроме того, сообщает ВДТВ, волонтерам требуется помощь добровольцев в поиска пропавшего. В случае, если вы готовы оказать помощь, следует звонить по указанному номеру волонтеров.