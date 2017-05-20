14-летнего подростка ищут в Волгограде и Волжском

Сообщается, что 14-летний Андрей 19 мая покинул соматическую больницу в Волжском и до настоящего времени о его местоположении ничего не известно.

На вид Андрею 15−16 лет, рост 176 сантиметров, волосы черные короткие с длинной челкой.

В момент исчезновения был одет в черные шорты, светлую футболку и черные шлепанцы.

Поиск ведет ВРОО «ВолгоСпас-ППД».

Всех, кому может быть что-либо известно об Андрее, просят сообщать информацию по следующим номерам: 8−905−397−94−56 — волонтеры, 8−960−876−51−53 — полиция.

Кроме того, сообщает ВДТВ, волонтерам требуется помощь добровольцев в поиска пропавшего. В случае, если вы готовы оказать помощь, следует звонить по указанному номеру волонтеров.