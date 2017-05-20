Социологи выяснили, кто из россиян чаще ездит за границу

Женщины, действительно, чаще выезжали на отдых (92 процента против 86 процентов у мужчин). Зато представители «сильного пола» гораздо чаще ездили за рубеж в командировки (17 процентов против 7 процентов у женщин). Три процента посетивших другие страны прибывали туда с целями лечения или образования. Кстати, именно отдых все-таки стал основной целью выезавших за рубеж — так ответили 89 процентов опрошенных. И лишь у 11 процентов цель выезда — работа.

В основном это — жители городов с населением более 1 миллиона. В общей массе заграничных путешественников таких 45 процентов по сравнению с 23 процентами в малых городах. Высшее образование имеют 48 процентов, а у 30 процентов посетителей других стран оно среднее или среднее специальное.

Интересно, что в целом за последний год за границей побывало чуть более трети россиян (36 процентов), но при этом 42 процента были в других странах мира хотя бы раз в жизни.

За последний год границу единожды пересекли 65 процентов из опрошенных путешественников, дважды — 22 процента, а 13 процентов сделали это более 3 раз.