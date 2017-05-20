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14:55 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Лыскове пьяный мужчина потерял свою двухлетнюю дочь

Пьяный мужчина потерял свою двухлетнюю дочь в городе Лысково Нижегородской области, сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

Источник: Аргументы и факты

Вечером 17 мая отец в состоянии сильного алкогольного опьянения вышел на прогулку с ребенком. Утром 18 мая мужчина собрался в Нижний Новгород к жене, которая находится в больнице, и обнаружил, что девочки дома нет. Отец не помнил, где может находиться его дочь, и обратился в правоохранительные органы.

Следователи по заявлению мужчины организовали поиски девочки. В итоге вечером 18 мая ее нашли у родственников. Сейчас проводится доследственная проверка.

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