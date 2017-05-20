Омич уличил омских дорожников в заделывании ям пылью — видео

В доказательство своих слов очевидец сделал видео и опубликовал его в паблике Regik55 соцсети ВКонтакте.

«Омские дорожники демонстрируют что-то новенькое, заделывая ямы пылью вместо привычных кирпичей. Такого мы с вами, кажется, еще не видели», — отметил автор видео.

Однако омичи в комментариях поспешили оправдать дорожников. Вероятнее всего, они заделали трещину на асфальте битумом, а теперь засыпают сверху песком и пылью, чтобы он не прилипал к колесам, считают комментаторы.