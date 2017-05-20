Омич уличил омских дорожников в заделывании ям пылью — видео
Житель Омска во время ночной езды по городу застал дорожников, собиравших и ссыпавших в яму на асфальте придорожную пыль.
Житель Омска во время ночной езды по городу застал дорожников, собиравших и ссыпавших в яму на асфальте придорожную пыль.
В доказательство своих слов очевидец сделал видео и опубликовал его в паблике Regik55 соцсети ВКонтакте.
«Омские дорожники демонстрируют
Однако омичи в комментариях поспешили оправдать дорожников. Вероятнее всего, они заделали трещину на асфальте битумом, а теперь засыпают сверху песком и пылью, чтобы он не прилипал к колесам, считают комментаторы.