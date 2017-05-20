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14:20 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде для общественного транспорта сделают выделенную полосу

Выделенная полоса для общественного транспорта появится в июле на проспекте Ленина в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, в первую очередь специалисты нанесут соответствующую дорожную разметку с обновлением линии и нанесением литеры «А». Полоса будет обозначена на проспекте Ленина в Центральном, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Нововведение позволит увеличить среднюю скорость движения общественного транспорта за счет беспрепятственного движения.

Власти также планируют реконструировать или убрать разделительные клумбы на перекрестках Первой продольной магистрали с улицы Штеменко, проспекта Металлургов и улицы 39-й Гвардейской, что поможет расширить проезд на данных участках.

Кроме того, на проспекте Ленина будут установлены камеры видеофиксации, которые будут дисциплинировать водителей, которые регулярно бросают свое авто в крайней полосе.

Планируется также изменить схемы движения транспорта на пересечениях проспекта Ленина и улиц7-й Гвардейской и Комсомольской, а также перекрестках на проспекте Жукова в районе Самарского разъезда. «В настоящее время на данных участках с помощью камер видеонаблюдения проводится мониторинг дорожной ситуации, на основании которого до 1 июня будет смоделирована новая схема», — заявили в мэрии.

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