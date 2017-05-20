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14:57 (мск), источник: РИА Новости

СМИ пролили свет на последние часы жизни Криса Корнелла

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Полиция Детройта пролила свет на события, предшествовавшие смерти лидера Soundgarden Криса Корнелла, пишет газета Detroit Press, в распоряжение которой попал полицейский отчет.

Источник: РИА "Новости"

Согласно этому отчету, телохранитель Мартин Кирстен видел музыканта живым в 23:30 в его номере в отеле. По его словам, он дал Корнеллу две таблетки Ативана — лекарства, прописанного ему для борьбы с повышенной тревожностью.

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В отчете также сказано, что Корнелл в 23:35 говорил по телефону со своей женой Вики и рассказал ей о том, что хочет принять дополнительно одну или две таблетки препарата.

В 00:15 она связалась с Кристеном и попросила его «пойти и посмотреть, все ли с ним (Корнеллом — ред.) в порядке, потому что, судя по голосу, что-то было не так». Муж показался Вики слишком утомленным, к тому же он постоянно повторял «Я просто устал».

Примерно в это же время Кирстен и обнаружил музыканта на полу ванной комнаты. Корнелл был без сознания, изо рта текла кровь.

Парамедики прибыли на место происшествия к часу ночи, но спасти Корнелла им не удалось. В 1:30 он был объявлен мертвым.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на судмедэкспертов сообщало, что причиной смерти 52-летнего Корнелла стало самоубийство.

Родственники музыканта поставили под сомнение то, что он покончил с собой «осознано и намеренно».

По их словам, до результатов токсикологической экспертизы нельзя с уверенностью говорить о том, что именно привело к смерти Корнелла и была ли она связана с какими-либо веществами.

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Как уточнил адвокат Кирк Пасич, у Ативана, который принимал вокалист Soundgarden, есть различные побочные эффекты.

За пару часов до смерти Soundgarden давали концерт в Детройте. Многие СМИ обратили внимание, что группа заканчивала шоу кавером на песню Led Zeppelin «In My Time Of Dying» («Когда я буду умирать»).

Группа Soundgarden наряду с Nirvana, Pearl Jam и Alice in Chains оказала огромное влияние на развитие американской рок-музыки начала 90-ых, сделав музыкальный жанр, как гранж, частью поп-культуры.

Помимо Soundgarden, Корнелл также пел в группах Audioslave и Temple of the Dog, выпустил несколько сольных альбомов. Кроме того, его песня звучит в саундтреке к фильму о Джеймсе Бонде «007: Казино Рояль».

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