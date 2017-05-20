СМИ пролили свет на последние часы жизни Криса Корнелла

Согласно этому отчету, телохранитель Мартин Кирстен видел музыканта живым в 23:30 в его номере в отеле. По его словам, он дал Корнеллу две таблетки Ативана — лекарства, прописанного ему для борьбы с повышенной тревожностью.

В отчете также сказано, что Корнелл в 23:35 говорил по телефону со своей женой Вики и рассказал ей о том, что хочет принять дополнительно одну или две таблетки препарата.

В 00:15 она связалась с Кристеном и попросила его «пойти и посмотреть, все ли с ним (Корнеллом — ред.) в порядке, потому что, судя по голосу, что-то было не так». Муж показался Вики слишком утомленным, к тому же он постоянно повторял «Я просто устал».

Примерно в это же время Кирстен и обнаружил музыканта на полу ванной комнаты. Корнелл был без сознания, изо рта текла кровь.

Парамедики прибыли на место происшествия к часу ночи, но спасти Корнелла им не удалось. В 1:30 он был объявлен мертвым.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на судмедэкспертов сообщало, что причиной смерти 52-летнего Корнелла стало самоубийство.