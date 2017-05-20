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14:29 (мск), источник: Nur.kz

В ВКО появится «Остров неверных жен»

Таким образом будут привлекать туристов.

В Восточном Казахстане придумали оригинальный способ привлечения туристов. Предлагают создать Остров неверных жен.

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Местные предприниматели решили позаимствовать опыт популярного турецкого курорта и придумать свой такой остров, передает «Первый канал Евразия».

Легенду ему свою придумать. И место подобрать — пусть даже не остров, а берег озера, которых в регионе множество. Как и заповедных уголков, каждому из которых можно придумать свою историю и тем привлечь туристов.

Такой метод отлично работает в других странах. Когда недостаточно средств — нужно включать фантазию и продавать эмоции, считают специалисты.

«Причем все эти легенды, они, наверное, вчера придумали на самом деле. Написали легенду, которой якобы 400 лет, и продают за деньги.

Почему мы не можем этого сделать, у нас здесь не то, что остров неверных жен, у нас тут кого только нет, на самом деле на нашей территории легенд придумать можно массу, — считает директор региональной палаты предпринимателей ВКО Игорь Щацкий.

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