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18:52 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловские политики и волонтеры высадили тысячи сосен

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев, члены правительства, представители Законодательного собрания, администрации Екатеринбурга, омбудсмены и волонтеры 20 мая приняли участие в акции по высадке тысячи сосен в Юго-Западном лесном парке в рамках проекта «Лес Победы».

На площадке были высажены 5−7-летние деревья, воду для полива саженцев набирали из пожарной машины. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики свердловского губернатора.

Представитель всероссийского общественного экологического движения «Зелёная Россия» по Уральскому федеральному округу Юлия Корнеева отметила, что концепция акции предусматривает высадку 27 млн деревьев по всей стране, по числу погибших в Великой Отечественной войне. В Свердловской области проект «Лес Победы» реализуется с 2015 года.

«Именно в Год экологии число деревьев, высаженных на Среднем Урале с начала акции, превысит миллион! Сегодня здесь собрались люди разных поколений, много молодежи», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

В этот же день жители Свердловской области приняли участие во Всероссийском дне посадки леса, на специально подготовленной площадке в Билимбаевском лесничестве добровольцами высажено 10,5 тыс. сосен-двухлеток и елей-трехлеток.

По словам координатора проекта Ольги Зориной, в акции приняли участие порядка 400 человек.

Днем ранее, 19 мая, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов принял участие в озеленении территории города Первоуральска, где были посажены 400 берез и рябин. 12 мая в Свердловском лесничестве посадили свои деревья представители ПАО «Пригородные железные дороги» и Свердловской железной дороги. 17—18 мая на посадку деревьев вышли энергетики Рефтинской и Среднеуральской ГРЭС.

Всего в рамках Всероссийского дня посадки леса в лесничествах области планируется высадить свыше 330 тыс. деревьев на площади около 100 га.

Отметим также, что 2017 г. в России объявлен Годом экологии.

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