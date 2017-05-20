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17:25 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Рядом с Центральным рынком Ростова нашли опасную молочную продукцию

На улице Станиславского — рядом с Центральным рынком Ростова — постоянно возникают стихийные точки продажи продуктов.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

В администрации города подчеркивают, что такая торговля незаконна и может нанести вред здоровью покупателей.

В результате очередного рейда у продавцов, которые торговали прямо с земли, изъяли и уничтожили 14 кг молочной продукции. Естественно, творог, молоко и сметану никто перед реализацией не проверял, санитарных документов на продукцию не было.

В отношении продавцов составлены протоколы об административном правонарушении.

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