Рядом с Центральным рынком Ростова нашли опасную молочную продукцию

В администрации города подчеркивают, что такая торговля незаконна и может нанести вред здоровью покупателей.

В результате очередного рейда у продавцов, которые торговали прямо с земли, изъяли и уничтожили 14 кг молочной продукции. Естественно, творог, молоко и сметану никто перед реализацией не проверял, санитарных документов на продукцию не было.

В отношении продавцов составлены протоколы об административном правонарушении.