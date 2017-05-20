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16:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Свадьба Пиппы Миддлтон: наряды, гости и юная принцесса-цветочница

В субботу 33-летняя Пиппа Мидллтон, младшая сестра герцогини Кембриджской Кэтрин, вышла замуж за миллионера-финансиста Джеймса Мэттьюза. Подружкой невесты была двухлетняя принцесса Шарлотта.

В субботу состоялось бракосочетание 33-летней Пиппы Мидллтон, младшей сестры герцогини Кембриджской Кэтрин, и 41-летнего миллионера-финансиста Джеймса Мэттьюза.

Невесту на лимузине привез к церкви папа Майкл, а сестра Кейт оказывала поддержку — как моральную, так и вполне реальную, тем более что поправить такое чудесное платье — одно удовольствие. Его изготовил британский модельер Джайлз Дикон и даже при близком рассмотрении впечатление такое, что сшито оно без единого шва.

Длинную фату изготовил британский шляпник Стивен Джонс, а атласные туфельки цвета слоновой кости — Маноло Бланик. На голове у Пиппы — небольшая тиара в форме венериных волос.

Старшая сестра не стала исполнять роль подружки невесты, но избрала для себя более ответственную роль: присматривать за юными пажами и девочкой-цветочницей, которая стала двухлетняя принцесса Шарлотта.

Принцесса Шарлотта получает последние наставления перед исполнением первой ответственной роли на публике.

На этой свадьбе, которую журналисты уже окрестили «главным светским событием года», на самых юных гостей — принца Джорджа и принцессу Шарлоттту — были возложены почетные обязанности пажа и девочки-цветочницы. Похоже, они остались очень довольны, во всяком случае собой и друг и другом.

Встречал подъезжавших гостей брат жениха, 27-летний Спенсер Мэттьюз, известный по роли самого себя в реалити-шоу «Сделано в Челси».

Принцы Уильям и Гарри оделись практически одинаково, но выбрали разный цвет галстука. В прессе много писали о том, появится ли на этой свадьбе подруга принца Гарри, американская актриса Меган Маркл, но ее фотокамеры нигде не запечатлели.

Хотя именитых гостей, конечно, было много — например, звезда тенниса Роджер Федерер с женой Миркой.

Свадебный дресс-код, как мы видим, подвергся вольной интерпретации, однако практически все женщины украсили голову шляпой или фасинатором.

Сама элегантность: мама невесты Кэрол Миддлтон под руку с самым младшим из детей — сыном Джеймсом, пока что холостяком.

Как на работу: на свадьбу также спешно прибыла няня принца Джорджа и принцессы Шарлотты Мария Борелло.

Церемония прошла в церкви Св. Марка в Энглфилде, в графстве Баркшир к западу от Лондона — приходской церкови семьи Миддлтон.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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