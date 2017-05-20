Свадьба Пиппы Миддлтон: наряды, гости и юная принцесса-цветочница
В субботу 33-летняя Пиппа Мидллтон, младшая сестра герцогини Кембриджской Кэтрин, вышла замуж за
В субботу 33-летняя Пиппа Мидллтон, младшая сестра герцогини Кембриджской Кэтрин, вышла замуж за
В субботу состоялось бракосочетание 33-летней Пиппы Мидллтон, младшей сестры герцогини Кембриджской Кэтрин, и 41-летнего
Невесту на лимузине привез к церкви папа Майкл, а сестра Кейт оказывала поддержку — как моральную, так и вполне реальную, тем более что поправить такое чудесное платье — одно удовольствие. Его изготовил британский модельер Джайлз Дикон и даже при близком рассмотрении впечатление такое, что сшито оно без единого шва.
Длинную фату изготовил британский шляпник Стивен Джонс, а атласные туфельки цвета слоновой кости — Маноло Бланик. На голове у Пиппы — небольшая тиара в форме венериных волос.
Старшая сестра не стала исполнять роль подружки невесты, но избрала для себя более ответственную роль: присматривать за юными пажами и
Принцесса Шарлотта получает последние наставления перед исполнением первой ответственной роли на публике.
На этой свадьбе, которую журналисты уже окрестили «главным светским событием года», на самых юных гостей — принца Джорджа и принцессу Шарлоттту — были возложены почетные обязанности пажа и
Встречал подъезжавших гостей брат жениха, 27-летний Спенсер Мэттьюз, известный по роли самого себя в
Принцы Уильям и Гарри оделись практически одинаково, но выбрали разный цвет галстука. В прессе много писали о том, появится ли на этой свадьбе подруга принца Гарри, американская актриса Меган Маркл, но ее фотокамеры нигде не запечатлели.
Хотя именитых гостей, конечно, было много — например, звезда тенниса Роджер Федерер с женой Миркой.
Свадебный
Сама элегантность: мама невесты Кэрол Миддлтон под руку с самым младшим из детей — сыном Джеймсом, пока что холостяком.
Как на работу: на свадьбу также спешно прибыла няня принца Джорджа и принцессы Шарлотты Мария Борелло.
Церемония прошла в церкви Св. Марка в Энглфилде, в графстве Баркшир к западу от Лондона — приходской церкови семьи Миддлтон.