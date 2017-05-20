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17:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Студент из Нижнекамска стал чемпионом WorldSkills Russia-2017

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Студент Нижнекамского индустриального техникума Айзат Зинатуллин стал чемпионом WorldSkills Russia-2017, который завершился в Краснодаре, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Первую свою золотую медаль нижнекамец завоевал в прошлом году в рамках национального чемпионата WorldSkills-2016 в компетенции «Промышленная робототехника». В этом году Айзат снова принимал участие в составе сборной Татарстана в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2017). По итогам соревнований нижнекамский студент завоевал первое место в компетенции «Промышленная робототехника». На втором месте — представитель Москвы, третье место — у студента из Свердловской области.

Также за победу в данной компетенции боролись студенты Московской, Ростовской областей, Краснодарского края и Севастополя.

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