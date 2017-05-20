В Челябинске ушел из жизни академик Василий Бледных

В официальном некрологе особо подчеркивается деятельность Бледных на посту ректора Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства с 1986 по 2009 год.

«Наиболее значимым результатом работы Бледных в должности ректора стало то, что в 1990 году институт в числе первых 10 сельскохозяйственных вузов СССР получил статус университета. За годы его работы, количество докторов наук в институте выросло в 5 раз, учебно-производственные площади увеличились почти в 3 раза, строительство поселка “Вавиловец” позволило к 1998 году решить проблему жилья для всех сотрудников образовательного учреждения. Институт первым среди аграрных вузов России приступил к подготовке бакалавров, начал издавать журнал “Вестник”, организовал обучение студентов на французском языке, перешел к полугодовым производственным практикам студентов, получающим, прежде всего, инженерное образование», — сообщает автор некролога.