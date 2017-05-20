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19:10 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге на Конюшенной площади открылся парк Кубка Конфедераций

Среди почетных гостей парка бразильская суперзвезда, чемпион мира Роналдиньо.

В Петербурге открылся парк Кубка конфедераций по футболу, на церемонии назвали послов чемпионата мира 2018 года от Северной столицы, сообщает НТВ. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, заместитель министра спорта РФ Павел Новиков, бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, герой Советского Союза, первый герой России космонавт Сергей Крикалев и обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо.

Парк будет работать на Конюшенной площади, каждый желающий сможет поучаствовать в викторинах и конкурсах.

Среди призов будут не только сувениры с символикой турнира, но и билеты на матчи Кубка.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля текущего года в четырех городах — в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.

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