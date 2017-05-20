В Петербурге на Конюшенной площади открылся парк Кубка Конфедераций
Среди почетных гостей парка бразильская суперзвезда, чемпион мира Роналдиньо.
Среди почетных гостей парка бразильская суперзвезда, чемпион мира Роналдиньо.
В Петербурге открылся парк Кубка конфедераций по футболу, на церемонии назвали послов чемпионата мира 2018 года от Северной столицы, сообщает НТВ. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, заместитель министра спорта РФ Павел Новиков, бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, герой Советского Союза, первый герой России космонавт Сергей Крикалев и обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо.
Парк будет работать на Конюшенной площади, каждый желающий сможет поучаствовать в викторинах и конкурсах.
Среди призов будут не только сувениры с символикой турнира, но и билеты на матчи Кубка.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля текущего года в четырех городах — в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.