В Петербурге на Конюшенной площади открылся парк Кубка Конфедераций

В Петербурге открылся парк Кубка конфедераций по футболу, на церемонии назвали послов чемпионата мира 2018 года от Северной столицы, сообщает НТВ. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, заместитель министра спорта РФ Павел Новиков, бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, герой Советского Союза, первый герой России космонавт Сергей Крикалев и обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо.

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Парк будет работать на Конюшенной площади, каждый желающий сможет поучаствовать в викторинах и конкурсах.

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Среди призов будут не только сувениры с символикой турнира, но и билеты на матчи Кубка.

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Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля текущего года в четырех городах — в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.