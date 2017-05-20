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19:17 (мск), источник: РИА Новости

Собянин рассказал об открытии ретробазара в Сокольниках

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии ретробазара, о выставке раритетных автомобилей и мотоциклов в парке Сокольники.

Источник: РИА Новости

«В парке Сокольники в эти выходные ностальгируют по XX веку. Там открылся ретробазар, а также выставка раритетных автомобилей и мотоциклов», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

В павильонах будут представлены коллекционные автомобили, советские «Победы» и «Москвичи». Помимо автомобилей здесь представят старинные велосипеды, мотоциклы и винтажный детский транспорт.

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