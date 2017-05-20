Собянин рассказал об открытии ретробазара в Сокольниках
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии ретробазара, о выставке раритетных автомобилей и мотоциклов в парке Сокольники.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии ретробазара, о выставке раритетных автомобилей и мотоциклов в парке Сокольники.
«В парке Сокольники в эти выходные ностальгируют по XX веку. Там открылся ретробазар, а также выставка раритетных автомобилей и мотоциклов», — написал он на своей странице «ВКонтакте».
В павильонах будут представлены коллекционные автомобили, советские «Победы» и «Москвичи». Помимо автомобилей здесь представят старинные велосипеды, мотоциклы и винтажный детский транспорт.