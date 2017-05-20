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19:27 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Министр культуры РФ В. Мединский открыл акцию «Ночь в музее» в саду «Эрмитаж»

Министр культуры РФ Владимир Мединский и глава столичного департамента культуры Александр Кибовский открыли акцию «Ночь в музее» в саду «Эрмитаж», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с места событий.

Источник: РИА "Новости"
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«Ночь в музее» проводится в десятый раз и сейчас мы можем сказать, что в стране музейный бум. Билеты продаются втридорога, что мы осуждаем и с чем боремся. Посещаемость музеев в России сейчас больше, чем совокупная посещаемость в СССР в конце 80-х годов. А доходы наших музеев от продажи билетов за последние четыре года выросли на 125%. И это не сухие цифры, вы видите, и это здорово, что наши граждане в год 100-летия Октябрьской революции штурмуют не Зимний дворец и Кремль, а музеи Кремля и «Эрмитаж», — заявил министр.

А. Кибовский отметил, что свыше 300 музеев в Москве принимают участие в акции. «Акция проходит по всей стране и в ней принимают участие свыше 2 тыс. музеев. Всего в Москве 450 музеев и более 300 из них принимают участие в акции, включая театры, культурные центры и библиотеки. Мы ожидаем сотни тысяч горожан», — заявил он.

Глава департамента культуры отметил, что особенно рекомендует посетить выставку в Малом Манеже, посвященную 1942 г., а также выставку в Коломенском, посвященную кинофильму «Иван Васильевич меняет профессию».

Всероссийская акция «Ночь в музее» будет проходить в ночь с 20 на 21 мая.

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