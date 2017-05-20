Караван верблюдов вышел из Тараза в Астану
С 26 по 30 июля в Астане будут проведены дни культуры Жамбылской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
С 26 по 30 июля в Астане будут проведены дни культуры Жамбылской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Торжественные проводы культурного каравана «Ұлы Жібек жолы. Көне Тараздан асқақ Астанаға тарту» состоялись сегодня в
«Караван отправился по маршруту Тараз — Астана, он состоит из 25 груженных верблюдов, 46 лошадей, сопровождаемых караванщиками, 10 грузовых автомашин и трех автобусов, сопровождают его 150 человек», — говорится в сообщении.
По информации
По прибытии каравана в столицу на территории Выставочного комплекса пройдут дни культуры Жамбылской области. 28 июля на территории городского ипподрома «Казанат» в этноауле состоится ярмарка продукции региона.
«Культурный караван “Ұлы Жібек жолы. Көне Тараздан асқақ Астанаға тарту” организован в целях ознакомления иностранных гостей международной специализированной выставки “EXPO-2017” с историей древнего крупного