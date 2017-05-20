Караван верблюдов вышел из Тараза в Астану

Торжественные проводы культурного каравана «Ұлы Жібек жолы. Көне Тараздан асқақ Астанаға тарту» состоялись сегодня в историко-археологическом комплексе «Коне-Тараз» в Таразе, который находился на Великом Шелковом пути.

«Караван отправился по маршруту Тараз — Астана, он состоит из 25 груженных верблюдов, 46 лошадей, сопровождаемых караванщиками, 10 грузовых автомашин и трех автобусов, сопровождают его 150 человек», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в пути следования участниками масштабной акции планируются остановки в 10 населенных пунктах Жамбылской и Карагандинской областей. В каждом населенном пункте установят юрты, шатры, на больших сценах будут представлены концертные программы и театрализованные представления. Также будут организованы спортивные мероприятия по национальным видам спорта.

По прибытии каравана в столицу на территории Выставочного комплекса пройдут дни культуры Жамбылской области. 28 июля на территории городского ипподрома «Казанат» в этноауле состоится ярмарка продукции региона.