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19:16 (мск), источник: Newtimes.kz

Караван верблюдов вышел из Тараза в Астану

С 26 по 30 июля в Астане будут проведены дни культуры Жамбылской области, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Источник: Newtimes.kz

Торжественные проводы культурного каравана «Ұлы Жібек жолы. Көне Тараздан асқақ Астанаға тарту» состоялись сегодня в историко-археологическом комплексе «Коне-Тараз» в Таразе, который находился на Великом Шелковом пути.

«Караван отправился по маршруту Тараз — Астана, он состоит из 25 груженных верблюдов, 46 лошадей, сопровождаемых караванщиками, 10 грузовых автомашин и трех автобусов, сопровождают его 150 человек», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в пути следования участниками масштабной акции планируются остановки в 10 населенных пунктах Жамбылской и Карагандинской областей. В каждом населенном пункте установят юрты, шатры, на больших сценах будут представлены концертные программы и театрализованные представления. Также будут организованы спортивные мероприятия по национальным видам спорта.

По прибытии каравана в столицу на территории Выставочного комплекса пройдут дни культуры Жамбылской области. 28 июля на территории городского ипподрома «Казанат» в этноауле состоится ярмарка продукции региона.

«Культурный караван “Ұлы Жібек жолы. Көне Тараздан асқақ Астанаға тарту” организован в целях ознакомления иностранных гостей международной специализированной выставки “EXPO-2017” с историей древнего крупного административно-культурного центра Тараз, который находился на Великом Шелковом пути», — отмечается в сообщении.

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