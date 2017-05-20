На MILEX-2017 представили новую форму для силовых ведомств

Источник: БЕЛТА

Стадион «Минск-Арена» — площадка 8-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017. Здесь представлена широкая экспозиция, среди огромного количества интереснейших новинок посетителям предлагают взглянуть и на обновленную форму для белорусских силовых структур. Корреспондент БЕЛТА изучил ее, узнал, чем комплекты отличаются от старых и что думают о новой форме посетители выставки. На выставке представлены варианты обмундирования для многих ведомств — милиции, ОМОНа, внутренних войск, Вооруженных Сил, таможенной службы. Для них ткани поставляет ОАО «Моготекс». Заказы на новую форму стали поступать зимой, сразу же началась работа. «Обмундирование изменится конструктивно, будут использоваться новые виды тканей, — рассказывает ведущий специалист управления маркетинга предприятия Андрей Солдатенко. — В первую очередь изменятся цвета и цифровые рисунки. Пока мы находимся на стадии проработки, как будет выглядеть форма в итоге, пока неизвестно».

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Для создания комплектов для армии, милиции, внутренних войск используются преимущественно смесовые и полиэфирные ткани. Последние используются для разработки зимних комплектов: под полиэфир подкладывается слой синтепона или других утепляющих материалов. Благодаря этому куртка становится легкой, но не менее теплой. Андрей Солдатенко объясняет, что каждое силовое ведомство выбирает несколько цветовых решений для определенных комплектов: используются как уже старые и знакомые варианты, так и новые. При «Моготексе» работает большая конструкторская лаборатория, которая не только предлагает новые ткани, но и прорабатывает их внедрение в конструктивную модель костюма. Разработка, подбор рисунка и тканей занимает до полугода. Когда проект готов и утвержден, начинается опытная носка, по ее результатам выносится решение: комплект или принимается, или уходит на доработку. Для каждой службы разрабатывается собственная модель: например, в войсках специального назначения карман должен быть расположен под углом. «Если ведомство хочет, чтобы на кармане вместо липучки была пуговица или кнопка, мы сделаем — все по требованию клиента», — рассказывает Андрей Солдатенко. Существует специальная шкала размеров, которую утверждает заказчик. Стандарт — рост 182 сантиметра и вес в 80 килограмм. Если человек не вписывается в типовые размеры, то пошить форму можно и индивидуально. «Моготекс» участвует в разработке комплектов и для силовиков других стран, в частности, Эстонии и России. На экспозиции представлена ткань, которую разработали специально для пограничной службы Российской Федерации. Отличие ее в том, что цветовое решение позволяет быть невидимым при инфракрасном излучении, не так ярко выделяться на фоне массива и травы. Новую форму с интересом рассматривает Артем Бречков — 10-классник минской средней школы. Его бабушка и дедушка в прошлом служили в Вооруженных Силах, по их стопам пошел отец Артема, теперь и он сам думает продолжить династию. «Думаю поступать в Военную академию, поэтому не исключаю, что скоро сам буду носить такую. А если не поступлю — пойду в армию, — рассуждает о будущем школьник. — Мне нравятся комплекты, которые здесь представлены. Не знаю, как они ощущаются на себе, но выглядят очень неплохо».

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