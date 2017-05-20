Усадьбу XIX века продают за 23 рубля в Ушачском районе

МИНСК — 20 мая, Sputnik. Усадьбу XIX века, расположенную в деревне Ореховно Ушачского района, выставили на аукцион с начальной ценой в одну базовую величину, то есть 23 рубля, сообщает портал «Народные новости Витебска».

Ранее местные власти планировали отреставрировать усадьбу и разместить в ней музей ремесел. Однако позже, в 2014 году, имение выставили на аукцион, установив первоначальную цену в размере 41 тысяча евро.

Новый аукцион по продаже усадьбы назначен на 24 мая, однако цена снижена до размера одной базовой величины. То есть торги начнутся с суммы в 23 рубля. Помимо здания, построенного в 1840 году, новые хозяева получат право на аренду земельного участка размером в 13 соток на 50 лет.

Помимо 23 рублей, новому владельцу придется понести ряд затрат. Во-первых, компенсировать отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ушачского райисполкома затраты на подготовку объекта к продаже. Свои затраты исполком оценил в 634 рубля 25 копеек.

Кроме того, от нового владельца ждут, что он в течение двух лет отреставрирует имение и начнет использовать его в предпринимательских целях.

Усадьбу в Ореховно построили Гребницкие, которые владели местечком с 1745 года до Октябрьской революции. Имение было построено в 1840 году в стиле позднего классицизма. Во времена Гребницких в имении работали полотняная фабрика, паровая мельница, пивоварня, кузница и конезавод.