Пожарные-спасатели Алматы приняли присягу
В мероприятии приняли участие ветераны противопожарной службы, а также дети и родственники погибших пожарных.
В мероприятии приняли участие ветераны противопожарной службы, а также дети и родственники погибших пожарных.
По сложившейся традиции и в целях формирования казахстанского патриотизма в Департаменте по ЧС г. Алматы ежегодно 20 мая в честь памяти погибшим пожарным при тушении пожара на подъездных железнодорожных путях станции Алматы-2, а также в честь празднования 25-летия казахстанской полиции в торжественной обстановке принимает присягу молодое пополнение
Торжественную церемонию открыл начальник Департамента по ЧС г. Алматы. Поздравительная речь была адресована молодым сотрудникам, вступившим в ряды гражданской защиты. Память погибших почтили минутой молчания. В мероприятии приняли участие ветераны противопожарной службы, а также дети и родственники погибших пожарных.
Напомним, трагедия произошла в
Указом Президиума Верховного Совета СССР за отвагу и мужество, самоотверженные действия при тушении сложного пожара они были награждены Орденом Красной Звезды — посмертно: Сафаргалиев И. Ф., Касымов Р. Ф., Алимтаев С. Ф., Абдранов И. Ф., Шарипов Ф. Ф., Ф., Искаков Е. Ф., Никуленко В. В. и Маликов М. И.