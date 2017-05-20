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21:54 (мск), источник: Zakon.kz

Пожарные-спасатели Алматы приняли присягу

В мероприятии приняли участие ветераны противопожарной службы, а также дети и родственники погибших пожарных.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

По сложившейся традиции и в целях формирования казахстанского патриотизма в Департаменте по ЧС г. Алматы ежегодно 20 мая в честь памяти погибшим пожарным при тушении пожара на подъездных железнодорожных путях станции Алматы-2, а также в честь празднования 25-летия казахстанской полиции в торжественной обстановке принимает присягу молодое пополнение пожарных-спасателей. В этом году к присяге приведено 30 молодых сотрудников Алматинского гарнизона. Об этом сообщила пресс-служба ДЧС города, передает Zakon.kz.

Торжественную церемонию открыл начальник Департамента по ЧС г. Алматы. Поздравительная речь была адресована молодым сотрудникам, вступившим в ряды гражданской защиты. Память погибших почтили минутой молчания. В мероприятии приняли участие ветераны противопожарной службы, а также дети и родственники погибших пожарных.

Напомним, трагедия произошла в Алма-Ате 20 мая в 1989 года. На подъездных путях железнодорожной станции «Алматы-2» столкнулись два маневровых тепловоза. От удара была повреждена одна из 6 цистерн с газом, в результате столкновение возник пожар, огненный факел нагревал вторую цистерну. От перегрева произошел мощный взрыв газа. Благодаря личному героизму и мужеству пожарные, несмотря на потери, смогли отогнать в безопасное место оставшиеся четыре цистерны с газом, предотвратить повторные взрывы, сохранить от разрушения дома и строения, расположенные вблизи места событий, а также спасти жизнь многих граждан города. Однако дорогой ценой далась это победа — девять огнеборцев погибло в результате полученных ожогов несовместимых с жизнью.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за отвагу и мужество, самоотверженные действия при тушении сложного пожара они были награждены Орденом Красной Звезды — посмертно: Сафаргалиев И. Ф., Касымов Р. Ф., Алимтаев С. Ф., Абдранов И. Ф., Шарипов Ф. Ф., Ф., Искаков Е. Ф., Никуленко В. В. и Маликов М. И.

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