В Украину идут дожди и грозы
Появился прогноз погоды на ближайшие дни.
Появился прогноз погоды на ближайшие дни.
В Украине в воскресенье, 21 мая, на большей территории Украины ожидаются дожди и грозы.
Об этом на своей странице в Facebook пишет
Отмечается, что на крайнем западе и юге страны пройдет небольшой дождь, а днем в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
«Ветер северный и
В понедельник, 22 мая, дожди и грозы немного прекратятся. Солнечно будет в Луцке, Ривному, Житомире, Чернигове и Киеве. Также дождей не прогнозируют в Сумах.
Здесь будет немного прохладнее — днем ожидается до 19 градусов выше нуля.