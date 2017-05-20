В Украину идут дожди и грозы

В Украине в воскресенье, 21 мая, на большей территории Украины ожидаются дожди и грозы.

Об этом на своей странице в Facebook пишет пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что на крайнем западе и юге страны пройдет небольшой дождь, а днем в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

«Ветер северный и северо-восточный, 5−10 м / с. Температура ночью 5−10°, в западных областях до 13°; днем 18−23°, на высокогорье Карпат 10−15°», — говорится в сообщении.

В понедельник, 22 мая, дожди и грозы немного прекратятся. Солнечно будет в Луцке, Ривному, Житомире, Чернигове и Киеве. Также дождей не прогнозируют в Сумах.

Здесь будет немного прохладнее — днем ожидается до 19 градусов выше нуля.