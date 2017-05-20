Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Зять Лаврова ушел с должности с зарплатой $4-6 млн в год
Звезда сериала «Кухня» призналась во второй беременности
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Захарова показала изящное тело в роскошном платье - СМИ
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
СМИ: мама Бони поразила фанатов природной красотой
Королева призналась, почему развелась с Николаевым
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Воспоминания Набережной Круазет
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
860 лет назад родился Cид Вишес
21:51 (мск), источник: Обозреватель

В Украину идут дожди и грозы

Появился прогноз погоды на ближайшие дни.

Источник: Reuters

В Украине в воскресенье, 21 мая, на большей территории Украины ожидаются дожди и грозы.

Об этом на своей странице в Facebook пишет пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что на крайнем западе и юге страны пройдет небольшой дождь, а днем в большинстве областей ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

«Ветер северный и северо-восточный, 5−10 м / с. Температура ночью 5−10°, в западных областях до 13°; днем 18−23°, на высокогорье Карпат 10−15°», — говорится в сообщении.

В понедельник, 22 мая, дожди и грозы немного прекратятся. Солнечно будет в Луцке, Ривному, Житомире, Чернигове и Киеве. Также дождей не прогнозируют в Сумах.

Здесь будет немного прохладнее — днем ожидается до 19 градусов выше нуля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+21°
пасмурно
766 мм рт. ст.
повышенное
64 %
повышенная
4 м/с
слабый ветер
В России начался военный переворот: в США рассказали, кто захватывает власть в Кремле
Сборная России упустила победу в полуфинале чемпионата мира
США и Саудовская Аравия заключили военные контракты на $110 млрд
Россия подала в ВТО комплексный иск к Украине
МегаФон пообещал компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам
Путин отправит жителям Венесуэлы еду
Свадьба Пиппы Миддлтон: наряды, гости и юная принцесса-цветочница
Transparency прокомментировала заявление Поклонской в свой адрес
Спорт
Парни, как же так?! Россияне упустили верную победу над Канадой В полуфинале ЧМ-2017 сборная России имела подавляющее преимущество над канадцами в двух первых периодах. Но дрогнула в самой концовке — 2:4
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Какое жилье сложно продать?
Дума рассмотрит снижение тарифов ЖКХ для квартир без счетчиков
Каждый дом в России получит до 5 млн руб. на капремонт
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз Жена Ксения подарила Дмитрию Соколову дочку.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь