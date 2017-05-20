В бельгийской полиции выявили «тамплиера»

Неожиданный для сотрудников полиции нагрудный знак попал в кадры телекамер при съемке репортажа в коммуне Кувен. В прессе появились предположения, что полицейский таким образом демонстрировал свою связь с правоэкстремистскими организациями.

Сотрудника полиции вызвали на допрос, где он отверг какую-либо причастность к радикальным движениям или сектам. При этом на допросе выяснилось, что крест тамплиеров он носит на службе с 2016 года, и никто ни разу не сделал ему замечания.

Для прояснения мотивов полицейского будет проведено внутреннее расследование, кроме того его накажут за нарушение профессиональной этики.