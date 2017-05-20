В Алматы почтили память 9 геройски погибших пожарных-спасателей в трагедии 1989 года

В этом году к присяге приведено 30 молодых сотрудников Алматинского гарнизона, сообщила пресс-служба ДЧС г. Алматы. Торжественную церемонию открыл начальник Департамента по ЧС г. Алматы. Поздравительная речь была адресована молодым сотрудникам, вступившим в ряды гражданской защиты. Память погибших почтили минутой молчания. В мероприятии приняли участие ветераны противопожарной службы, а также дети и родственники погибших пожарных.

Напомним, трагедия произошла в Алма-Ате 20 мая в 1989 г. на подъездных путях железнодорожной станции «Алматы-2» столкнулись два маневровых тепловоза. От удара была повреждена одна из 6 цистерн с газом, в результате столкновение возник пожар, огненный факел нагревал вторую цистерну. От перегрева произошел мощный взрыв газа. Благодаря личному героизму и мужеству пожарные, несмотря на невосполнимые потери, смогли отогнать в безопасное место оставшиеся четыре цистерны с газом, предотвратить повторные взрывы, сохранить от разрушения дома и строения, расположенные вблизи места событий, а также спасти жизнь многих граждан нашего города. Самоотверженность пожарных, их стойкость, мужество и профессионализм победили огонь. Однако дорогой ценой далась это победа — 9 наших коллег погибло в результате полученных ожогов не совместимых с жизнью, они исполняли свой профессиональный долг.