Около 700 фур ждут выезда из Беларуси в Литву

МИНСК — 20 мая, Sputnik. Очереди из грузовиков сохраняются в пунктах пропуска на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. В целом около 700 фур ожидают выезда из Беларуси на границе с Литвой.

По данным сайта Государственного пограничного комитета Беларуси на 20:00, в пункте пропуска «Каменный Лог» стоят 310 фур, в «Котловке» — 70, в «Беняконях» — 136, а в «Привалке» — 183.

В направлении Латвии также отмечаются очереди на границе. Выезда из Беларуси ждут 105 грузовиков в «Григоровщине» и 90 фур в пункте пропуска «Урбаны».

В Польшу таких больших очередей не наблюдается. В ПП «Брузги» стоят 28 фур, в «Берестовице» — 19, а в «Козловичах» — 15.

Легковые автомобили на белорусской границе не задерживаются — по данным ГПК, очередей нет.